【冒認廉署人員】廉政專員胡英明宣傳片粉墨登場　扮水魚揭穿騙徒真面目

▲ (香港廉政公署影片)

廉政公署表示，最近出現很多冒認廉署人員騙案，廉政專員胡英明高度重視這類騙案，胡英明在宣傳短片中粉墨登場並拆穿騙徒。

廉政公署在社交平台上傳短片，宣傳片中有數名騙徒商討以甚麼手法進行電話騙案，有人提議假冒廉政人員行騙，騙徒用視像形式同「水魚」交談，稱要核對對方身份，胡英明假扮「水魚」，他當場拿出廉署證件揭穿「吸血騙徒」真面目。

胡英明在影片後段提到，電話騙案手法層出不窮，騙徒會不斷假扮成不同角色，以騙取市民的信任，近期亦有冒充廉署人員身份去騙財的個案湧現。他指，真正的廉署人員不會要求市民開立銀行戶口，亦不會要求市民存錢到指定戶口作資金清查或調查之用。他強調，冒充廉署人員屬違法，又提醒如任何人接獲自稱廉署人員提出匯款要求，不論金額多少，應切勿跟隨指示，並需致電廉署24小時舉報熱線 2526 6366。

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責任編輯：余思嵐