【世界桌球大師賽】傅家俊感激市民支持　「能夠喺香港球迷面前比賽係我嘅畢生榮耀」

▲ 傅家俊感激市民支持，「能夠喺香港球迷面前比賽係我嘅畢生榮耀」。（傅家俊社交平台）

香港桌球大師賽昨日（9日）舉行決賽，8,000名觀眾在紅館見證本港「神奇小子」傅家俊決戰世界排名第一的「火箭」奧蘇利雲，雖然傅家俊最終挑戰失敗，以局數4比6屈居亞軍，但他在整個大師賽的精彩表現贏得全港市民掌聲，更在4強決勝局打出「一cue147」逆轉比賽為人津津樂道。

傅家俊今日（10日）在社交平台發文表示，今次大師賽是他這麼多年來最難忘的比賽，由賽前向各位球手解釋「0+3」及如何使用「安心出行」，確保他們在來港這幾天不會誤墮法網，至正式比賽擊敗沙比、逆境反勝希堅斯、決勝局打出147、決賽對決奧蘇利雲與8,000名現場觀眾創下桌球比賽最多現場觀眾的世界紀錄、同時能在家人面前比賽，「一幕一幕嘅畫面都好似發緊夢一樣！」

香港世界桌球大師賽是香港疫情後首項大型國際體壇盛事，期間香港防疫政策不停改變，傅家俊指「我哋面對咗好多大家難以想像嘅困難」，又感謝桌總的努力，將問題一一解決，最終成功舉辦今次賽事。

呢幾年大家嘅生活都過得唔容易， 希望所有香港市民都會喜歡呢一份我哋桌球界送比大家嘅禮物！

傅家俊亦感激，紅館現場及電視旁邊的每一位觀眾，自言「能夠喺香港球迷面前比賽係我嘅畢生榮耀」，希望表現沒有令大家失望；同時恭喜奧蘇利雲奪冠，「史上最強，當之無愧！」

傅家俊的晉級過程

傅家俊在揭幕戰對上世界排名第4的沙比，雖然沙比打出今屆賽事第一杆「破百」，但傅家俊仍以局數5：2力壓沙比晉身4強。賽後訪問坦言，獲勝機會不大，談及心態上的轉變，這幾年經歷眼疾及疫情影響表現及成績，導致信心下滑，甚至有感「不再屬於職業圈子」，「今場勝利是對自己的肯定，能夠在主場擊敗這些（世界級）球手，對我意義重大。」

準決賽傅家俊面對4屆世界冠軍「巫師」希堅斯，更上演大逆轉，在落後1比3後急起直追，更在決勝局打出今屆賽事第一個147單杆滿分，終以6比5成功上演逆轉戲碼。當傅家俊打出生涯第5次的147時，全場站立鼓掌，歡呼聲震耳欲聾。

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記者：李榮忠