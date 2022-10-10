【2023假期】2023年最新請假攻略自製長假期　農曆新年請2日放9日

▲ 打工仔必看的2023年請假攻略。

臨近年尾，大家最期待的當然是明年2023年請假攻略！打工仔們是時候計劃自製長假期，開關去旅行！「請1放6」及「請2放9」不是夢，2023年清明節及復活節的距離很近，大家可以放足十日假，去一趟悠長旅行！

1. 元旦：請4日放9日

踏入2023年，1月2日（星期一）是元旦翌日的公眾假期，連接著星期六日，所以打工仔們可以請4日假（1月3日至6日），放足9日連假！

2. 農曆新年：請2日放9日

2023年的農曆新年假為1月23至25日（星期一至星期三），各位打工仔只需請兩日1月26日及1月27日（星期四至五），就可以放9日悠長假期。

3. 清明節及復活節：請3日放10日

2023年清明節（4月5日）及復活節（4月7-10日）距離很近，只相隔兩日，只需請3日假（4月3、4、6日）便可以連放10日假，十分吸引！

4. 復活節：請4日放10日

4月7日（星期五）為耶穌受難節，4月10日（星期一）為復活節星期一，大家只需請4日（4月11日至14日，星期二至四）就可以連放10日假。

5. 清明節及復活節：請1日放6日

如果大家想保留大假，亦可以請1日（4月6日，星期四）放6日，去一個短途Trip！

6. 勞動節：請4日放9日

2023年五一勞動節（5月1日）為星期一，如果大家想連放9日，只需要5月2日至5月5日（星期二至五）請假便可。

7. 端午節：請4日放9日

2023年端午節為6月22日星期四，大家可以請4日（6月19日至21日及6月23日）放9日。如果想留大假，亦可以請1日（6月23日）放4日（6月22日至6月25日）。

8. 重陽節：請4日放9日

2023年的重陽節為10月23日星期一，大家可以請4日假（10月24日至27日），就可以放足9日。

9. 聖誕節及元旦：請3日放10日

來到2023年尾，12月25日、26日為聖誕節假期，加上2024年1月1日元旦，大家只需於12月27日至29日請3日假，就可以由12月23日起放假至1月1日，自製10日悠長假期去旅行。

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責任編緝：蕭雅文