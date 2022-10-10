  • 25°C
香港時間 : 20221010日 (週一) 19:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【家居安全】 洗衣機只用5次爆玻璃原廠稱人為　專家分享最常犯的「致命」錯誤

健康 18:36 2022/10/10

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

洗衣機，基本上已成為每家每戶必備的產品，使用機器不當，很容易會發生意外。台男張先生日前在網上購入一部全新的洗衣機，但竟使用不足5次後便發生玻璃破裂意外，但原廠表示因人為問題拒絕保養，原因在於當時在清洗防水的床墊保護墊。

張先生指，當時洗衣機只購買了10多天，使用情況不足5次，事發日，他正在用洗衣機清洗防水的床墊保護墊。由於防水的物料透水性低，令水難以穿透。當洗衣機開始轉動注水時，防水床墊保護墊猶如「水球」般把水包覆在內，竟在運轉到一半突然玻璃破裂，幸洗衣機立刻停止運作。

張先生認為是機身質素問題，故找了原廠保養處理。惟經原廠保養中心檢查後，認為是因使用不當的人為因素所致，故不在保養的範圍之列。

最新影片：

不當使用洗衣機，除了會減低洗衣機的使用壽命，還會令衣物無法清潔乾淨，甚至發生如這次的爆裂意外。裝修佬早前向TOPick分享洗衣機保養法，

切勿使用過多洗衣液及洗衣粉

若洗衣液或洗衣粉過量，稀釋程度不足，或會腐蝕洗衣機軸心，損壞洗衣機。另外，過多的洗衣液或洗衣粉若未能完全沖走，於機內積留潺跡，長久以來或會引起去水倒塞及形成污跡，令機身發霉，以致衣物無法洗乾淨。

定期清洗

一部洗衣機內裡其實有不少積水，即使是全新洗衣機，使用5個月後已開始積藏不少細菌。若要防止洗衣機內部發霉，建議三個月至半年左右便要清洗一次洗衣機。同時，請用高水溫設定，加入滾筒清潔劑並開啟空洗衣機，藉以清潔滾筒。

另外，也需要加強排水泵和棉絮過濾器的清洗。如果是前置式洗衣機，可定期使用下方的排水孔，用水盤放在排水孔下方，打開膠塞，讓積水流出。

不要使用洗衣機清洗以下物品

1 含膠質物料，如窗簾、地毯也含有塑料，洗衣粉物質或會令布料變形。

2 毛公仔，因硬物配件會損害滾筒。

3 鞋子會於滾動時損害到洗衣機。另外，鞋子比衣物積藏更多細菌，放入洗衣機洗會令機身殘存細菌。

4  被芯，因它極具吸水力，如放於洗衣機清洗，會因被芯吸水太重而增加滾筒負擔，繼而影響洗衣機壽命。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞：https：//bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【靚太安樂窩】專家揭曉洗衣機壞機4大成因　一招急救機門無法正常打開
10:42 2022/06/10
【靚太安樂窩】專家揭曉洗衣機壞機4大成因　一招急救機門無法正常打開
【洗衣機藏菌】洗衣機濾網滿佈寄生蟲　專家教4招KO洗衣機藏污垢貼士
18:44 2022/09/08
【洗衣機藏菌】洗衣機濾網滿佈寄生蟲　專家教4招KO洗衣機藏污垢貼士
【家居安全】浴缸上面加塊板放洗衣機　網民租屋擔心安全：怕被電死【附洗衣機使用貼士】
12:23 2021/04/28
【家居安全】浴缸上面加塊板放洗衣機　網民租屋擔心安全：怕被電死【附洗衣機使用貼士】

你可能感興趣

【靚太安樂窩】專家揭曉洗衣機壞機4大成因　一招急救機門無法正常打開
10:42 2022/06/10
【靚太安樂窩】專家揭曉洗衣機壞機4大成因　一招急救機門無法正常打開
【洗衣機藏菌】洗衣機濾網滿佈寄生蟲　專家教4招KO洗衣機藏污垢貼士
18:44 2022/09/08
【洗衣機藏菌】洗衣機濾網滿佈寄生蟲　專家教4招KO洗衣機藏污垢貼士
【家居安全】浴缸上面加塊板放洗衣機　網民租屋擔心安全：怕被電死【附洗衣機使用貼士】
12:23 2021/04/28
【家居安全】浴缸上面加塊板放洗衣機　網民租屋擔心安全：怕被電死【附洗衣機使用貼士】
網絡熱話 家居意外 意外事故 家務助理

最高瀏覽

【生活潦倒】吳綺莉女兒多倫多被捕獲　22歲吳卓林排隊領免費食物似「流浪漢」
16:58 2022/10/09
【生活潦倒】吳綺莉女兒多倫多被捕獲　22歲吳卓林排隊領免費食物似「流浪漢」
黃寶欣患癌曾萌輕生念頭　成功抗病拒再覓第二春
18:10 2022/10/09
黃寶欣患癌曾萌輕生念頭　成功抗病拒再覓第二春
【隱形殺手】48歲男子突腦梗塞亡　醫生：炒菜常加1物比煙酒更傷血管
12:21 2022/10/08
【隱形殺手】48歲男子突腦梗塞亡　醫生：炒菜常加1物比煙酒更傷血管