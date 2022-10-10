【家居安全】 洗衣機只用5次爆玻璃原廠稱人為　專家分享最常犯的「致命」錯誤

洗衣機，基本上已成為每家每戶必備的產品，使用機器不當，很容易會發生意外。台男張先生日前在網上購入一部全新的洗衣機，但竟使用不足5次後便發生玻璃破裂意外，但原廠表示因人為問題拒絕保養，原因在於當時在清洗防水的床墊保護墊。

張先生指，當時洗衣機只購買了10多天，使用情況不足5次，事發日，他正在用洗衣機清洗防水的床墊保護墊。由於防水的物料透水性低，令水難以穿透。當洗衣機開始轉動注水時，防水床墊保護墊猶如「水球」般把水包覆在內，竟在運轉到一半突然玻璃破裂，幸洗衣機立刻停止運作。

張先生認為是機身質素問題，故找了原廠保養處理。惟經原廠保養中心檢查後，認為是因使用不當的人為因素所致，故不在保養的範圍之列。

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不當使用洗衣機，除了會減低洗衣機的使用壽命，還會令衣物無法清潔乾淨，甚至發生如這次的爆裂意外。裝修佬早前向TOPick分享洗衣機保養法，

切勿使用過多洗衣液及洗衣粉

若洗衣液或洗衣粉過量，稀釋程度不足，或會腐蝕洗衣機軸心，損壞洗衣機。另外，過多的洗衣液或洗衣粉若未能完全沖走，於機內積留潺跡，長久以來或會引起去水倒塞及形成污跡，令機身發霉，以致衣物無法洗乾淨。

定期清洗

一部洗衣機內裡其實有不少積水，即使是全新洗衣機，使用5個月後已開始積藏不少細菌。若要防止洗衣機內部發霉，建議三個月至半年左右便要清洗一次洗衣機。同時，請用高水溫設定，加入滾筒清潔劑並開啟空洗衣機，藉以清潔滾筒。



另外，也需要加強排水泵和棉絮過濾器的清洗。如果是前置式洗衣機，可定期使用下方的排水孔，用水盤放在排水孔下方，打開膠塞，讓積水流出。

不要使用洗衣機清洗以下物品

1 含膠質物料，如窗簾、地毯也含有塑料，洗衣粉物質或會令布料變形。



2 毛公仔，因硬物配件會損害滾筒。

3 鞋子會於滾動時損害到洗衣機。另外，鞋子比衣物積藏更多細菌，放入洗衣機洗會令機身殘存細菌。

4 被芯，因它極具吸水力，如放於洗衣機清洗，會因被芯吸水太重而增加滾筒負擔，繼而影響洗衣機壽命。

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責任編輯：羅嘉欣