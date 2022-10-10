【覓地建屋】有團體稱政府數漏433公頃快熟棕地　促優先發展並撤回明日大嶼

▲ 綠色和平聯同本土研究社發佈《快熟棕地:北部都會區具發展潛力的棕地研究》。（陳靜儀攝）

本港房屋供應緊絀，政府過去先後提出明日大嶼、發展郊野公園邊陲等覓地方案。本土研究社及綠色和平最新研究指出，本港現有433公頃「快熟棕地」未納入發展範圍，其中100公頃正在閒置，最快4年便可變熟地，建議政府制訂短期棕地發展計劃，勿要捨近求遠。

綠色和平和本土研究社根據2022年3月或8月的衛星圖及實地考察推算，估計本港現有433公頃「快熟棕地」，如用其中一半建樓，料可建作10萬伙住宅單位。研究又指，433公頃棕地中，有100公頃正在閒置，最快4年便可變熟地。

本土研究社研究員蔡諾正解釋，所謂「快熟棕地」即附合4項條件的棕地，包括位於已開展或擬議發展計劃邊間一公里範圍、離主要交通幹道約10分鐘車程、面積大於2公頃和未有發展計劃。



本土研究社研究員張嘉敏舉例，洪水橋一帶沙江圍及沙江村有約50公頃快熟棕地。由於貼近洪水橋／廈村新發址區界線，張嘉敏認為有關棕地較易發展，亦易滿足民生配套需求。

綠色和平資深項目主任陳可淳指，不少快熟棕地都處於閒置狀態，例如錦田新潭路以東及沙埔村一帶，就有21公頃，閒置14年的快熟棕地。她續指，由於閒置棕地無需安排重置、清拆和土地平整，估計「由生變熟」只需4至5年。

施政報告將至，綠色和平和本土研究社建議政府，放棄明日大嶼計劃、勿發展郊野公園邊陲、優先發展棕地，並制訂棕地發展路線圖。

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記者：陳梓蔚