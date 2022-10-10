【汽車保養】競委會接納7私家車分銷商撤保用限制　即時生效為期5年

▲ 競委會接納7私家車分銷商撤保用限制，即時生效為期5年。（資料圖片）

部分私家車保用條款規定車主需在特約維修中心保養及維修，否則需承擔保用失效的風險。競爭事務委員會今日（10日）宣布，接納7間私家車分銷商按《競爭條例》第60條提出的承諾，不會執行現行的保用限制，亦不會將相關限制列入新車的保用條款內。並提出在承諾生效90日內，對有關合約作出相應的修訂並通知客戶。有關承諾今日起即時生效，為期5年。

競委會的調查涵蓋衆多於香港經營的私家車分銷商及旗下品牌，調查發現有7間分銷商施加了保用限制，規定不論保養或維修項目是否在保用範圍內，顧客均須將私家車送往特約維修中心保養及／或維修。若顧客不跟從此規定，便需承擔保用失效的風險。

競委會認為，這些限制或會阻遏私家車車主在保用期間光顧獨立車房，並因而可能限制了這些獨立車房與特約維修中心競爭的能力。這亦會令車主的服務選擇減少，最終導致保養及維修服務價格高昂。

競委會行政總裁畢仲明表示，隨著競委會今日接受私家車分銷商的承諾，私家車車主可即時受惠，當車輛需要保養或進行不屬於保用範圍的維修時，他們可選擇光顧獨立車房，而無需承擔不在特約維修中心檢修而引致保用失效的風險。這做法將有助促進獨立車房與特約維修中心平等競爭，最終或能令車輛的保養及維修費用下降。

該7間分銷商分別為Cartel Motors Limited、大昌行集團有 限公司、Inchcape International Holdings Limited、錦龍汽車集團有限公司、意美汽車（香港） 有限公司、森那美汽車集團（香港）有限公司及宏益控股有限公司。

建議的承諾涵蓋下列17個私家車品牌：奧迪、寶馬、雪鐵龍、福特、本田、積架、起亞、 Land Rover、凌志、萬事得、MINI、三菱、日產、富士、鈴木、豐田及Volkswagen。

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責任編輯：李榮忠