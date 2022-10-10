【串謀詐騙】警方破74宗網上騙案拘85人　涉額達4500萬元

▲ (警方FB)

警方於9月26至10月8日打擊網上騙案，共偵破74宗案件，以涉嫌以欺騙手段取得財產、串謀詐騙及洗黑錢等罪名拘捕85人，檢獲7張銀行卡、45部手提電話及兩部手提電腦，涉及總損失金額達4500萬元。

新界南總區展開代號「淺岸」（FLATSHORE）的打擊科技罪案執法行動，共拘捕59名本地男子及26名本地女子，年齡介乎15歲至74歲。調查顯示被捕人與74宗騙案有關，主要透過多種不同的詐騙手法來騙取受害人款項，包括網上購物、投資、求職及網上情緣騙案等，其中5男2女被捕人已各被起訴一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱「洗黑錢」）罪，案件將於10月12至14日在沙田裁判法院提堂；其餘被捕男女已獲准保釋候查，須於10月下旬向警方報到。

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責任編輯：余思嵐

