消息：施政報告料無0+0　社交距離放寬陸續有來

▲ 消息指，施政報告料不會宣布0+0。（資料圖片）

《施政報告》下周三出爐，不少人期待的「0+0」，消息指，報告料不會公佈，但特首李家超則會講述港府抗疫和復常的方向和框架。

港府中人表示，李家超及各司局長，近日不斷唱好0+3的效果，又對0+0大吹淡風，顯然是想做好期望管理，不希望市民有太高期望，以為0+0很快出台。換言之，施政報告料不會宣布0+0。

不過，港府似有意先放寬本港社交距離措施。港府昨日預告，下周四起將放寬多項社交距離措施，港府消息人士指，這類好消息，將陸續有來。消息指出，相信放寬社交距離，對經濟有正面作用，總的來說，只要疫情的形勢許可，港府都希望可陸續放寬這類社交距離限制，令經濟恢復最大動能。



港府11月將有多項國際盛事，包括金管局在11月1及2日，舉辦國際金融領袖投資峰會，逾百家全球重要金融機構主要負責人，將雲集香江，雖然現時入境防疫，已放寬到0+3，但對於這些財金巨頭而言，3天的居家醫學監察，不能進入表列處所包括食肆等等的限制，料難接受。聞說，港府準備向這些財金巨頭提供特別豁免，但期間仍要接受核酸檢測。

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