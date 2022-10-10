英鎊暴跌至歷史新低，英國留學中小學預算多少？選擇英國寄宿學校的3大注意事項 -  大地英國中小學教育展

英鎊近日暴跌至歷史新低，於9月26日更見低位8.38港元，使近期查詢到英國升學的數量也略有上升。



英鎊暴跌，英國留學可以節省多少錢呢？

以購買1個於倫敦常見的連鎖快餐店漢堡包為例，價錢約 £0.99，一年前的10月3日大約是港元$10.4，而今年的10月3日則是港元$8.7，單是漢堡包己經有一段距離，學費、生活費以總數來說更不在話下。



圖片來自大地海外升學 - 實拍實說 Youtube Channel 大地職員實地拍攝英國地區劍橋(Cambridge)

以下是英國學校預算，僅供參考：

英國寄宿學校學費參考:

小一至中二 (Year 1 - 8) 每年學費及雜費總和: 約£24,000-£43,500

中三至中七(Year 9 - 12)每年學費及雜費總和: 約£33,000-£48,000

英國日校學費參考：

中三至中七 (Year 9 - 12)每年學費及雜費總和:

約£16,500-£25,500



當然家長在計算海外升學開支時，也要把機票、日常生活費用和假期活動費用計算在內。大概知道預算多少後，選擇英國寄宿學校又有什麼關鍵要素呢？以下是其中3大注意事項:



圖片來自大地海外升學 - 實拍實說 Youtube Channel 大地職員實地探訪寄宿學校Oswestry School

學校環境及設施



學校設施是很多家長揀選英國寄宿學校時會考慮的一項重要因素。一所優良的寄宿學校，除了完善的軟件如師資、 學制外，還需要多元的硬件配合以達至 全人教育。除了一般的設施如圖書館、 電腦室、美術室、足球場、籃球場等之外，有一些英國寄宿學校更設有馬術訓 練埸地、室內游泳池、農莊、甚至小型賽車場。家長在選擇英國寄宿學校時， 不妨向大地升學顧問說明學生的興趣，讓顧問更容易推介適合小朋友興趣和性格的學校。



學校地理位置



英國寄宿學校每年於9月開學，共三個期中假期（Half-term），於10月底、2月底、 5月底通常有7-10日半學期休息假期， 在3個半學期結束及長假期如聖誕假期 、復活節假期間，宿舍都會關閉。這段時期學生大多數會暫居於親友家人或是由英國監護人委托的寄宿家庭，所以 若親友與學校住址相近的話，就能方便照顧學生。 對於已移英及準備移英的家長而言，如讓子女以日校生身份入讀寄宿學校，學 校的地理位置就顯得更為重要。家長們要考慮學校與住址的交通距離，在這方面升學顧問亦會協助家長查詢學校是否有提供校車接送服務；不少寄宿學校 為了方面住在附近城鎮的日校生都會 提供校車服務。



學校排名



不少家長為子女揀選英國寄宿學校時都會參考坊間的排名，有些機構會以學 校的GCSE 及 A-Level/IB 成績作統一 評估。我們現時通常會參考比較普及和有公信力的英國寄宿學校排行榜如 The Times/Sunday Times的Parent Power。 參考排名無擬是初選校時的入手好方法，排名可讓家長了解學校的教學質素和過往畢業生的整體表現，不過切忌盲目追逐排名，這樣會很容易忽略學生的專長，興趣和性格，最後揀選一間不適 合的學校，往往只會弄巧成拙。



圖片為剛舉行的大地海外升學 - 英國中小學教育展第1擊

大地海外升學 - 英國中小學教育展



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(特約)