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【抵食飯盒】觀塘平絕外賣三餸飯僅售$19　食客：自己買餸都無咁平

社會 12:00 2022/10/11

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「安發小食店」毗鄰中華基督教會基智中學，由一位年約80歲的店主婆婆主理。（黃傑偉攝）

近年兩餸飯熱潮興起，午飯時間不少飯店外均大排長龍。在觀塘瑞寧街，一間裝修簡單的三餸飯店雖不似其他知名飯店人流絡繹不絕，但走近一觀卻發現內藏乾坤，一盒外賣三餸飯僅售19元，相信幾乎平絕飯盒界。

這間隱世三餸飯「安發小食店」毗鄰中華基督教會基智中學，由一位年約80歲的店主婆婆主理，主要做的士司機、學生的外賣生意。

店內餸菜五花八門，包括炒生菜、滷雞翼、蕃茄蛋、南乳豬手等，裝修簡樸風，牆身僅以白漆粉刷，店面外置有數張膠凳及小型立食區。雖這間小店看似毫不起眼，但原來已屹立於觀塘區約40年。

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從餐牌可見，外賣「優惠中學生飯盒」每盒僅售16元，而外賣三餸飯盒則售19元，加紙包飲品22元即可「埋單」。而小食店亦有提供皮蛋瘦肉粥等粥水，每碗僅售10元，也有腸粉等小食。更有街坊指店主婆婆為人「疏爽」，盛菜時從不吝為客人加餸。

不願透露姓名的店主婆婆稱，價錢並非與其他食肆鬥平，只是因不願意退休賦閒在家，故「薄利多銷」繼續經營小店打發時間。實際上，本來小食店亦只做外賣生意，不過因不少的士客均會留下堂食，婆婆亦從善如流，在店面放置數張膠凳方便熟客。

「價廉」雖然重要，但「物美」亦不可或缺，雖然低調的婆婆不願自己及店舖上鏡，但其飯盒質量仍是有口皆碑。任職物業管理的陳小姐指，小食店除價錢便宜外，吸引她光顧的原因在於食店食物少油鹽及味精，仿如「住家飯」對身體有益，亦令她覺得「似媽媽煮嘅飯」。任職電信業的許先生途經食店發現有平價午餐，亦被價錢吸引，指購買一盒3餸飯加飲品僅21元。

居於將軍澳的退休人士李伯於網上發現觀塘這間廉價三餸飯店，亦專門遠道而來光顧。本只想購買三餸飯的他，選定番茄、雞翼、香腸三餸後，再加一碗例湯，不過21元便可「買單」。李伯開心之餘，便希望將三餸飯升級為五餸飯，再加鹹蛋及炸魚，不過店主婆婆竟表示：「鹹蛋？好貴架喎！炸魚？仲貴啲架喎！」

李伯細問之下，原來加鹹蛋只需2元，加炸魚亦僅需5元。於是李伯毅然斥「巨款」升級五餸飯，更向記者表示：「自己買餸都整唔到咁平呀！」

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記者：黃傑偉、黃穎津

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