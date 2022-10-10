【夫妻情斷】狠心賣掉昔日舉行婚禮酒莊　安祖蓮娜徹底死心控告前夫畢彼特

▲ 安祖蓮娜與畢彼特育有6名子女，包括3名養子女。（法新社）

細讀着影星安祖蓮娜祖莉控告前夫畢彼特施暴的控詞，還以為自己是在看電影《史密夫決戰史密妻》的劇烈打鬥場面。

現實生活當然不及二人的定情電影浪漫，畢竟男女主角已盛年不再了。昔日荷里活超級俊男畢彼特已年屆五十八，可以稱為阿叔了，而當年讓人驚艷的安祖蓮娜，四十七歲雖然仍然好看，但再難稱上女神吧！這對曾經愛得轟烈的癡男怨女，最終卻敵不過愛情轉淡的命運而離婚收場，但過程必須如此醜陋嗎？

根據安祖蓮娜的指控，施暴事件發生於二○一六年，全家人從法國飛回加州的私人飛機機艙內。當時畢彼特醉酒而大罵安祖蓮娜，其後更企圖強行把她拉進洗手間去，他使勁拉扯她的頭髮並將她的頭撞向牆，糾纏間安祖蓮娜肢體受傷。

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最令人訝異的是，當兩名子女嘗試救媽媽時，竟被畢襲擊，這舉止與向來好爸爸形象的畢彼特壓根兒是大相逕庭呀，更難想像的是，畢會兇惡得繼續在機上向太太和子女身上潑酒吧！

雖然畢彼特透過律師徹底否認安祖蓮娜的所有指控，但現場有六名子女為證人，看來畢這次是斷正了。

安祖蓮娜對畢彼特的控告，其實是報復男方先前控告她毁約吧！畢告她擅自將他倆共同擁有的法國酒莊一半業權，轉賣給俄國買家。

當一個女人橫下心要賣掉跟男人結婚的所在地酒莊，表示她對這個男人是徹底死心了，跟他最後的一絲回憶也不欲記存呢！

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「冤家不聚頭」

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