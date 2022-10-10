  • 26°C
香港時間 : 20221010日 (週一) 17:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【夫妻情斷】狠心賣掉昔日舉行婚禮酒莊　安祖蓮娜徹底死心控告前夫畢彼特

親子 16:31 2022/10/10

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

安祖蓮娜與畢彼特育有6名子女，包括3名養子女。（法新社）

細讀着影星安祖蓮娜祖莉控告前夫畢彼特施暴的控詞，還以為自己是在看電影《史密夫決戰史密妻》的劇烈打鬥場面。

現實生活當然不及二人的定情電影浪漫，畢竟男女主角已盛年不再了。昔日荷里活超級俊男畢彼特已年屆五十八，可以稱為阿叔了，而當年讓人驚艷的安祖蓮娜，四十七歲雖然仍然好看，但再難稱上女神吧！這對曾經愛得轟烈的癡男怨女，最終卻敵不過愛情轉淡的命運而離婚收場，但過程必須如此醜陋嗎？

根據安祖蓮娜的指控，施暴事件發生於二○一六年，全家人從法國飛回加州的私人飛機機艙內。當時畢彼特醉酒而大罵安祖蓮娜，其後更企圖強行把她拉進洗手間去，他使勁拉扯她的頭髮並將她的頭撞向牆，糾纏間安祖蓮娜肢體受傷。

最新影片︰

最令人訝異的是，當兩名子女嘗試救媽媽時，竟被畢襲擊，這舉止與向來好爸爸形象的畢彼特壓根兒是大相逕庭呀，更難想像的是，畢會兇惡得繼續在機上向太太和子女身上潑酒吧！

雖然畢彼特透過律師徹底否認安祖蓮娜的所有指控，但現場有六名子女為證人，看來畢這次是斷正了。

安祖蓮娜對畢彼特的控告，其實是報復男方先前控告她毁約吧！畢告她擅自將他倆共同擁有的法國酒莊一半業權，轉賣給俄國買家。

當一個女人橫下心要賣掉跟男人結婚的所在地酒莊，表示她對這個男人是徹底死心了，跟他最後的一絲回憶也不欲記存呢！

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「冤家不聚頭

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

撰文 : 鄧藹霖

相關文章

【對簿公堂】安祖蓮娜控畢彼特家暴　3養子女撐媽媽親生女盼和平分手
16:14 2022/10/07
【對簿公堂】安祖蓮娜控畢彼特家暴　3養子女撐媽媽親生女盼和平分手
【丹麥皇室】文雅麗兒子被解除殿下頭銜感難過　前「港產王妃」二度離婚樂做單身貴族
13:59 2022/10/04
【丹麥皇室】文雅麗兒子被解除殿下頭銜感難過　前「港產王妃」二度離婚樂做單身貴族
【英女王逝世】查理斯對漏墨簽名筆發脾氣　從卡米拉反應探究皇室夫妻關係
18:29 2022/09/23
【英女王逝世】查理斯對漏墨簽名筆發脾氣　從卡米拉反應探究皇室夫妻關係

你可能感興趣

【對簿公堂】安祖蓮娜控畢彼特家暴　3養子女撐媽媽親生女盼和平分手
16:14 2022/10/07
【對簿公堂】安祖蓮娜控畢彼特家暴　3養子女撐媽媽親生女盼和平分手
【丹麥皇室】文雅麗兒子被解除殿下頭銜感難過　前「港產王妃」二度離婚樂做單身貴族
13:59 2022/10/04
【丹麥皇室】文雅麗兒子被解除殿下頭銜感難過　前「港產王妃」二度離婚樂做單身貴族
【英女王逝世】查理斯對漏墨簽名筆發脾氣　從卡米拉反應探究皇室夫妻關係
18:29 2022/09/23
【英女王逝世】查理斯對漏墨簽名筆發脾氣　從卡米拉反應探究皇室夫妻關係
家庭關係 離婚 夫妻之道 演員 安祖蓮娜祖莉 畢彼特

最高瀏覽

【生活潦倒】吳綺莉女兒多倫多被捕獲　22歲吳卓林排隊領免費食物似「流浪漢」
16:58 2022/10/09
【生活潦倒】吳綺莉女兒多倫多被捕獲　22歲吳卓林排隊領免費食物似「流浪漢」
黃寶欣患癌曾萌輕生念頭　成功抗病拒再覓第二春
18:10 2022/10/09
黃寶欣患癌曾萌輕生念頭　成功抗病拒再覓第二春
【隱形殺手】48歲男子突腦梗塞亡　醫生：炒菜常加1物比煙酒更傷血管
12:21 2022/10/08
【隱形殺手】48歲男子突腦梗塞亡　醫生：炒菜常加1物比煙酒更傷血管