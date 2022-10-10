【減肥大作戰】茶飲熱量糖分逐個捉　1杯無糖奶茶=1碗半白飯

▲ 茶飲熱量糖分逐個捉：1杯無糖奶茶=1碗半白飯！

手搖飲品是很多人的摯愛，不過含糖量大，多飲容易致肥，有時想要健康一點，不少顧客都會選擇半糖或少糖，減低熱量攝取。香港營養師學會認可營養師 Miss JC，在Instagram發文，指出原來一杯減低糖分的珍奶，卡路里也不低！究竟如何才是真正較為健康的選擇？

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Miss JC指出，以半糖珍奶為例，當中除了額外添加的糖漿外，珍珠、奶精亦都是糖分的來源。所以一杯看似較為輕盈的半糖珍奶，其實也有550kcal；若再配搭餐點一同進食，分分鐘一餐便攝取超過1000kcal。點擊大圖獲取詳情：

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三招健康落單攻略

1. 首選純茶類飲品

JC建議，減磅期間又想飲手搖飲品，可以選擇純茶類飲品，如茉莉綠茶、百香果紅茶等。

2. 選擇微糖或無糖

由於無糖與全糖飲品的糖份相差高達60克，熱量也有大約200kcal的差別，所以要留意飲品糖份。若真的想飲，選微糖或無糖就最好。

3. 以鮮奶茶取代奶精

很多飲品店都會用奶精製作奶茶，而奶精中含有大量反式脂肪，攝取太多將會轉化成身體的脂肪，長期攝取過量更會增加罹患心血管疾病風險。因此，最好選擇鮮奶茶，因鮮奶含有優質蛋白、鈣質、維生素B等，有助骨骼生長、幫助能量代謝。

內容獲「營養師JC」授權轉載。

營養師Miss JC 是FIT FIT FOOD首席營養師兼創辦人，香港大學食物營養學學士學位，香港營養師學會認可營養師，現任私人執業營養師，曾於學校擔任客席講師。JC並設有facebook、IG及網站。

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責任編輯：張沛