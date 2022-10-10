【國安教育】疑升旗禮早會播國歌期間拒集隊　荃灣聖芳濟中學學生被罰即時停課3天

▲ 荃灣聖芳濟中學據報有多名學生在早會升旗禮播國歌期間，拒返回課室或集隊而被罰停課。（資料圖片）

據報荃灣聖芳濟中學上周三（5日）早會播國歌時，有多名學生剛吃完早餐疑未及收拾物品集隊，被校方指「不尊重學校」，被罰停課3天及須即時離開學校，據知學校事後發澄清告示，稱當日有學生在升旗禮早會開始後「不願返回課室或到操場集隊」，觸犯校規故被罰停課；至於學生報稱被校方指違反國安法一事，校方澄清告示則未有提及。



有網媒報道指，事發當日早上多名學生在雨天操場食區吃早餐，正在收拾物品之際，學校突然播國歌，該校副校長上前大鬧該批學生，並要求學生肅立等待訓導主任處理事件，又曾揚言會報警處理。最終校方認為該批學生觸犯校規，須即時離開學校及停課3天。

據了解，學校今早（10日）向學生及家長發澄清告示，指學校每天早上8時都有早會，事發當日為教育局要求的每周升旗禮，有學生「觸犯校規」，在早會開始後，「仍不願返回課室或到操場集隊」，故校方決定以停課處罰學生。對於有學生報稱當日早上曾經有軍裝警員進入學校，校方澄清，因當日清晨學校大閘門口有指示牌被毀壞，校方遂報警處理，強調與學生被罰停課一事無關，為兩宗「獨立事件」。

本報正向校方查詢事件，正候回覆。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅