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【升小準備】為小王子報讀多間傳統私立小學　葉翠翠平常心面對：著重開心成長

育兒經 18:42 2022/10/10

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首名孩子升小，翠翠當然緊張！

前港姐冠軍葉翠翠與建築師老公周曉東（Raymond），於2015年結婚後4年抱3，誕下3名兒子，大仔小王子今年已經5歲，明年就升小，作為首名孩子升小學翠翠當然緊張，已向多間私立及傳統名校遞表。很多小學連帶家長都需要面試，所以日前翠翠就買定「戰衣」，但發現買回來的西褲有點短，所以自行動手改褲腳，認真是知慳識儉好媽媽。

翠翠一打三，好犀利！

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就升小準備一事，翠翠接受訪問時笑言，因平時衣著好casual，平時多數穿牛仔褲及運動褲，所以當要帶小王子去面試時，才發現自己沒有西褲，為了以斯文狀態為仔仔「助攻」，她即時去買套正裝，不過回家後才發現褲管短了點，她遂動手改褲腳，母子同為面試做足準備！

問到除了準備衣服外，有沒有為仔仔報讀面試訓練班？翠翠就表示沒有，她期望兒子能夠開心快樂學習：

我希望佢喺面試嘅時候都可以輕輕鬆鬆，我只想幫佢搵到一間適合自己讀得開心嘅學校。

葉翠翠已向多間學校遞申請表，當中包括傳統學校、私立學校及國際學校，她表示不會規範小王子讀那一類小學：「我反而著重係小朋友在學校可唔可以開心咁成長。」

3個仔一齊瞓，非常可愛。

作為首名孩子升小，翠翠坦言感到緊張，不過仍會以平常心面對，而選校盡量會選擇屋企附近，以免仔仔舟車勞頓：

面對着學校嘅面試，作為家長嘅我當然都有少少緊張，面試前我會了解吓學校教學嘅理念同我自己嘅諗法一唔一致，但我仍然會以平常心面對。

對於有部份學校會看小朋友有否報讀興趣班，翠翠就透露仔仔放學後於幼稚園上興趣班，非常方便，她就沒有為仔仔報讀外面的興趣班，因為都不想他太辛苦。

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記者:陳麗薇

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