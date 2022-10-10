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【公益金百萬行】新界區百萬行定於11月20日　移師到將軍澳跨灣連接路舉行

社會 16:29 2022/10/10

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新界區百萬行定於11月20日，移師到將軍澳跨灣連接路舉行。（公益金網站）

受疫情影響公益金百萬行連續兩年移師線上舉行，今年傳來好消息，公益金今日（10日）宣布，2022/23年度新界區百萬行定於11月20日在將軍澳跨灣連接路舉行，是公益金自疫情爆發以來首度恢復舉辦實體步行籌款。

公益金感謝各政府部門的大力支持及配合，當中包括負責推展將軍澳跨灣連接路的運輸及物流局及土木工程拓展署，又指屆時市民可以在這個將軍澳新地標正式啟用前，親身踏足全港首條同時具備行車道、單車徑及行人路的海上高架橋上步行，共襄善舉。

是次百萬行的起點鄰近將軍澳寶邑路及寶順路交界處，沿一條新建道路經將軍澳交匯處步行至將軍澳跨灣連接路海上高架橋，再折返至近唐賢街新建道路的園境平台為終點，全程約6公里，需時約1.5小時。

公益金鳴謝中國銀行(香港)贊助活動費用，今次活動籌得的善款不扣除任何行政開支，全數撥捐24間提供家庭及兒童福利服務的會員機構，為有需要的家庭提供服務。

另外，港島、九龍區百萬行暫定於2023年首季舉行，相關申請有待當局審批。

公益金於活動期間將實施一系列防疫措施，所有參加者須嚴格遵守防疫規例。活動其他細節將適時公布，最新消息請留意公益金網站Facebook專頁

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責任編輯：李榮忠

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