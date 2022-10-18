雅士圖國際幼稚園暨幼兒園　以愛育才　讓學生體驗成功　建立自信

幼稚園階段是孩子成長過程中承先啟後的關鍵時期，對日後學習、品德和個人發展影響深遠。雅士圖國際幼稚園暨幼兒園致力推行多元化的校本課程和活動，為學生提供不同的平台和機會，引領學生尋找學習新價值！

雅士圖國際幼稚園暨幼兒園位於太子，學生人數年年遞增，深受家長歡迎。學校能成功植根必有原因，胡善盈校監分享說：「在Aristle，每個孩子都會找到屬於他們的舞台！我們就是要學生累積成功經驗，每天都有屬於自己的進步！」

豐富多采活動體驗 建立學生自信與潛能

為了提升學生學習效能，學校引入一連串「同心．瞳心看世界．童心」活動，讓學生走出課室，放眼世界，同時透過多元感官教學模式，加深對知識的印象。 雅士圖國際幼稚園暨幼兒園安排不同年級學生前往餐廳、書店、餅店、鞋店等進行真實學習體驗，這些體驗學習活動會在真實情境下進行，由學生扮演顧客/店長，完成各項小任務。任務過程中，學生學會找尋資料看餐單、認識營養和食物標籤的知識、購物時鍛鍊數概思維、完成任務過程中建構團體合作精神。

今年一開學，學校更帶同學生家長參觀慕光英文書院在香港首設的航空教學室「問天閣」，親身體驗操作模擬駕駛器，並在中學哥哥姐姐帶領下到訪亞馬遜生物教室，接觸並餵飼各種動物例如變色龍、豬鼻蛇、球蠎、紅鬆蜥、大盾龜、角蛙、守宫等。最後，大家更有機會參觀杜葉錫恩紀念館及其居所。

除了豐富多采活動體驗外，學校亦會帶領學生參與大型活動表演，如:電視台、利東街、中環街市、零碳天地等，讓學生獲得寶貴的學習經驗。

培養學生多才多藝 屢獲殊榮

學校深信:每個學生都有他們的潛能和天賦，學校提供逾30個不同類型多元智能學習班讓學生自由參與，發展各方面的潛能。學校同時聘任導師專門教授學生劍擊、跆拳道等，接受有系統訓練，讓他們進一步發揮潛能：在不同的學術和體藝比賽中屢獲殊榮。

今個年度，學校安排學生和家長參與「全城躍動.地壺共融」地壺球賽。本校部份隊伍更脫穎而出，成功奪得冠軍寶座。是次活動除增進親子交流外，亦可以讓學生從小接觸不同能力的人士，寓教於樂，讓他們親身理解共融的概念！

緊貼最新教育發展 培養學生解難創新

雅士圖國際幼稚園暨幼兒園在K3 推行IB國際文憑模式的探究課程，並計劃將編程納入高年級課程當中。胡善盈校監本身亦是IB國際文憑試的專家，現時擔任優才書院的顧問成員及李寶椿聯合世界書院的IP PP面試官。

今年暑假，雅士圖國際幼稚園暨幼兒園聯同香港城市大學張澤松博士合辦Coding親子夏令營。「Coding體驗活動，尤其在K3我覺得是非常可行的。香港的學生好勤力，我細個都要讀好多書，但好多知識若然不運用，久而久之就會遺忘。所以雅士圖着重學生知識的應用和體驗式學習。因為曾運用過的知識，記憶才最深刻。學校就是要透過多元化的體驗學習課程，發掘小朋友的興趣和強項。 」胡校監補充說。

雙語/三語課程 打好語文根基

「雙語/三語課程是我們的一大優勢。」胡善盈校監表示學校設有兩種學制，分別為2至6歲孩童提供兩文三語課程（英語、普通話、粵語）及國際班（英語、普通話），每一班均設英語外籍老師或專業中文及普通話老師，中英語課時各佔一半，各級英文科皆有部分環節採用小組授課，並由外籍英語班主任任教，加強學習英語的語言環境。這種課程設計旨在培育學生中英雙語能力，打好穩固的語文基礎。

貼身支援升學需要 一對一配對合適學校

由於一些熱門英文小學會為雅士圖舉行簡介會，加上學生英語能力優秀，胡校監表示絕大部分學生每年都能夠成功銜接一線直資私校及國際學校。根據2020-22年度資料，學生主要入讀的國際學校包括哈羅香港國際學校、香港加拿大國際學校、弘立書院等，直資及私立小學則包括拔萃女小學、英華小學、優才書院、聖方濟各英文小學、聖士提反書院附屬小學等。另有學生選擇本地官立或津貼小學，包括喇沙小學、瑪利諾修院學校(小學部) 、聖若瑟小學、天神嘉諾撒學校等。

▲ 學校今年亦邀請了舊生家長回校，為高年班學生家長分享各小學面試經驗及子女在學心得。

從事教育工作多年的胡善盈校監形容學校需要全面了解不同學生的特質和需要，除了課程上亦要貫穿升小面試與銜接內容，為學生升學做好準備外，同時會逐一了解每個家庭所需，讓家長了解不同小學的辦學理念是否適合子女的性格及未來的發展。

「很多家長早於孩子PN班已告知想報哪間學校，我們會主動了解更多，看看是否best fit。加上我校與不少學校有聯繫，因此，當小學有家長簡介會和體驗課，亦會邀請本校家長參與。」

展望未來，胡校監仍然希望走在前線教學，帶領學生進行活動、外出參觀，凡事親力親為！即使面對SEN（特殊教育需要學童），起初出現種種情緒和行為問題，但最後都會有進步。只因她深信:「你愛他，學生一定感受到，然後慢慢懂事。教育是沒有捷徑，真的一分耕耘，一分收穫。」

為家庭安排一對一校園參觀

雖然每年報讀雅士圖的學生人數均顯著上升，但學校仍保持為每個家庭安排面見，為著有更多時間了解每為幼兒的性格及家長的教育理念，並同時參觀校園，讓家長對學校有充分認識。除了留意學校網站、學校臉書，家長亦可以從胡校監的個人網址「校監隨筆」中獲取不少升學及育兒資訊。

2023-2024 學年網上報名：https://zh.aik.edu.hk/schoolapplication

2022-2023 學年網上報名：https://zh.aik.edu.hk/schoolapplication

2020-2022小一升學結果：https://www.aik.edu.hk/apply-online

「校監隨筆」網誌：https://www.facebook.com/mswuschool

Aristle International Kindergarten and Nursery

校園參觀：WhatsApp 6689 6165

學校電話：2323 2982

學校地址：九龍太子大埔道22及26號翠峰28地下及1樓 （彌敦道與界限街交界）

學校現有校車線：深井荃灣青衣線 / 長沙灣荔枝角線/ 荔景葵涌大窩口線/ 油尖旺大角咀線/ 何文田紅勘土瓜灣線/ 石硤尾九龍塘畢架山線/ 九龍城油塘東九龍線 / 將軍澳線/ 大圍沙田馬鞍山線

(特約)