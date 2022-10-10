【打擊炒場】鄭泳舜歡迎政府再推新招打擊炒場　倡增加更多康體場地設施

▲ 立法會民政事務委員會主席、民建聯立法會議員鄭泳舜。（經濟日報資料圖片）

政府今日宣布推出新措施打擊「炒場」，民建聯立法會議員鄭泳舜對此表示歡迎，期望政府適時公布遏止「炒場」的數據，以讓公眾監察措施成效，又希望當局增加康體場地設施。

本身是立法會民政事務委員會主席的鄭泳舜提到，政府在5月推出多項打擊「炒場」措施後，有街坊反映預訂場地稍為較過去容易。

政府今日再公布4項新措施，包括申請草地足球場地時，由1人預訂變5人預訂，其中「簽場」者亦增至4人，將於11月1日起實施。鄭泳舜指，過去一直有聽到聲音，市民難以成功預約到草地足球場，對於有關遏止「炒場」措施是否有效，會密切監察。

一直關注打擊「炒場」措施的鄭泳舜又提到，過去早以向政府提出，使用全新智能康體服務預訂系統，針對「熱門」康體場地，在分配機制上加入抽籤方式，讓市民公平地獲分配場地。

對於當局今日公布，正在開發的預訂系統，將在先到先得分配上，加入抽籤方式，鄭泳舜對此表示歡迎。

不過，他同時指出，本港現時康體場地嚴重不足，不但影響市民進行日常的康體活動，亦影響體育業界或行業的發展。他又指，根據《香港規劃標準與準則》康樂設施供應的標準，全港欠缺逾千個運動設施，認為政府應盡快制定第2個「康體設施5年計劃」，增加康體場地設施。

他又建議，改建單層體育館及社區會堂，成為多層及多用途綜合大樓或體育館，以及在公共屋邨停車場增設體育設施，整體增加康體場地。

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責任編輯：胡偉明