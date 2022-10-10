【精神創傷】少女6年前歷IS恐襲　患創傷後遺症接受安樂死享年23歲

▲ 少女6年前歷IS恐襲，患創傷後遺症接受安樂死。

伊斯蘭國（IS）令人聞風色變，比利時一名23歲女子在2016年經歷IS恐怖襲擊，雖未造成生理上任何損傷，卻被診斷出患上嚴重抑鬱症、焦慮症，以及創傷後壓力症（PTSD），雖曾兩度自殺卻失敗，最後在醫生同意下，於今年5月接受安樂死。

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2016年3月，伊斯蘭國在比利時布魯塞爾機場、地鐵引爆炸彈，造成32人死亡、超過300多人受傷。據《紐約郵報》報道，當時年僅17歲的女事主Shanti De Corte，正與同學一起旅行，並在機場親歷這場恐怖襲擊，雖然事故中她毫髮無傷，但自此她卻深陷恐襲的陰影當中，走不出來。

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Shanti De Corte其後證實患上焦慮、抑鬱症及創傷後遺症，過去數年她不時在社交媒體上抒發心聲：

服用那麼多藥物後，我覺得自己像一個幽靈，再也感覺不到任何事物。或許除了藥物之外，還有其他解決方法。

而她亦經常透露想了結生命，甚至兩度嘗試輕生，最終都被救回來。在獲得兩名精神科醫生評估及同意下，她在今年5月7日接受合法安樂死。但她的案例也引發後續爭議，有專家認為或與醫療評估失當有關。最終調查結果在上周公布，判定在安樂死過程中並無任何違法行為，宣布結案。

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責任編輯：羅嘉欣