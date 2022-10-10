【野人老師】為拍劇舟車勞頓不覺苦　談善言坦言擔心焦點被濛糊

談善言（阿談）在ViuTV熱播劇集 《野人老師》中飾演於大地小學任教的老師鍾晨光，晨光老師在孩子們心中是個溫柔的代表，是大地小學的守護者，不過如果觸及她最在意的東西，包括孩子和小學，她就會挺身而出，站在最前線捍衛和抗爭。

頂著一頭短髮的阿談在以往的角色性格都是比較剛強和倔強，對她而言晨光老師的溫柔可說是個演戲上的挑戰：「雖然她會為了捍衛己而見不顧一切，但基本上是個非常溫柔的人，這與我以往角色很不同。而我亦希望讓觀眾看到晨光在堅持外以，做每件事背後的原意。」

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▲ 走氣質路線的阿談直指自己絕不是溫柔的女生。（文子健攝）

講到與角色相似與相反的地方，阿談失笑自嘲：「溫柔那點與我本人完全不像。不過在捍衛自己想法的地方蠻像的，例如關於私人時間和空間的界線，對我來說非常清晰，不希望有其他人會干預太多。或者是一些既有的認知，我會如實說出、表現較為偏執，不太想持相反意見的人來說服我，但希望能夠互相尊重大家可以持有不同觀點與意見。」

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鄉郊取景

大地小學於元朗攸潭美村取景，美術組把本來廢棄的學校改裝成現在觀眾看到的模樣。喜愛戶外郊野的阿談每日舟車勞頓也不覺得苦，反而樂在其中：「那裡因為長期沒有人出現，所以有很多蚊叮蟲咬，但除此以外，每日能夠看到藍天、陽光、花草樹木，等埋位時聽到雀仔叫聲、孩子吵鬧聲，心情很愉快，每日就像去行公園晨運一樣，基本上拍這套劇時都覺得好舒暢。」

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▲ 阿談大讚小演員的能力。（《野人老師》劇照）

令阿談心情舒暢的，還有是次演員間的連繫，她跟男主角、MIRROR成員Stanley（邱士縉）是中學同學，加上有前輩旦哥（鄭丹瑞）與導演的帶領，令整個劇組的氛圍都非常正面：「大家互相信任、想合力做整件事，導演是心地非常好的人，他拍這劇的目的是希望小演員能夠有個快樂童年，片場的氣氛長期都好開心。」

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最感動場面

業內人總是說，拍攝時最怕遇著小動物或小朋友，兩種最難控制的角色，阿談直言得知將要跟一群小孩合作，未正式開拍前已經有擔心：「會擔心跟他們相處不到、不能自然地溝通，因為透過鏡頭會很明顯看得出來。」幸好劇中的小演員事前都上過演戲的工作坊，亦非常清楚自己的角色需要做甚麼：「只是有時候他們會玩到好癲，玩到走神時就要提醒他們回來。」

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講到最感人的場面，阿談提及到由旦哥、朱柏謙及河國榮在劇中合辦音樂會的情節，那時已是拍攝接近尾聲的時候，小演員經過長時間相處已經建立起感情，得知煞科在即，導演cut機一刻小孩們就輪流哭起來：「就像傳染一樣大家開始哭著說捨不見，當下有種畢業禮的感覺。而那場戲在劇情上也是非常感人的一幕，當中涉及有關生死教育的東西，雖然不是我的主要場口，但我在現場也覺得好感動。」

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合作對手

首次跟旦哥合作，阿談指他跟劇中角色一樣，是位循循善誘的老師，會以引導和分享經歷的方式去教導後輩：「可能他做過DJ，說話好有故事性，令你想繼續聽他說下去，這樣會令人更易吸收。」

▲ 阿談與Stanley現實中是中學同學。（《野人老師》劇照）

提到她跟Stanley的感情線，阿談認為這部劇集主線是講父子情、傳承和教育，感情線只是輔助劇情發展，更強調與「中同」Stanley之間並無親熱戲份：「比較像是兩個價值觀很不同的人，慢慢相處而產生微妙的感覺，是個自然地發生，兩個老師純粹地為學生去發展和合作，劇集有更多值得追看的地方，不應說聚焦在感情線上。」

距離上一部參演的ViuTV劇集《歎息橋》已經兩年的時間，再加上《野人老師》更是休團兩個月的MIRROR復出頭炮，阿談坦言事前都有擔心新劇焦點被濛糊：「但覺得這套劇比較純粹和窩心，所以覺得觀眾看劇未必會有太多的想法和計算。」

服裝：Max Mara

髮型：Larry Ho @ Aveda IL COLPO

化妝：German Cheung

記者：陳心怡

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