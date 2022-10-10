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【安心出行】孫東：會考慮改變安心出行用途　《施政報告》料談及智慧政府

政治 17:09 2022/10/10

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孫東表示，會考慮把安心出行的優點延續到智方便中。（趙居逸攝）

對於有立法會議員提議，日後把安心出行改為「安心Book場」，創新科技及工業局局長孫東表示認同，認為未來可考慮改變安心出行用途。另外，他又透露，本月19日發表的《施政報告》料談及發展智慧城市、智慧政府。

科技創新界議員邱達根今在立法會一個事務委員會會議中提到，安心出行有大量的用戶，如疫情結束，棄用安心出行非常浪費，建議考慮智方便未來與安心出行捆綁或改變，增加安心出行的用途，例如可以改為「安心Book場」。他表示，一些市政場所的預定，可通過掃描二維碼完成，只需要對現有的安心出行做很小的改動，就可以為智方便帶來大量的用戶。

孫東回應指，安心出行操作簡便，對市民來說有一定的強迫性，所以推廣較快，而智方便是便民利民的服務平台，隨著日後政府服務在智方便的落實，有信心未來會有更多的市民使用智方便。

他又表示，政府非常重視智方便的隱私和安全性，而安心出行裡並沒有太多的個人信息，但認同邱達根的提議，認為未來若不再使用安心出行後，可改變它用途，把安心出行的優勢在智方便中體現出來。

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記者：趙居逸

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