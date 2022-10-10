【癌症殺手】男子半夜常驚醒誤診焦慮症　拖1年揭患腦癌：僅剩1年壽命

美國45歲男子羅賓（Robin Hendley），經常半夜驚醒，感覺心臟病發作，但醫生診斷是焦慮症，結果延醫一年被確診患腦癌，只剩下一年壽命。

綜合外媒報道，羅賓是一名駕訓班教練，身體一向健康，每周會上健身房6次，2年前，他突然會在半夜醒來，伴隨耳鳴、視力模糊和頭部劇烈疼痛等症狀，且喘不過氣，像是要心臟病發作，

我感覺有人打了我的臉，像是被打了一巴掌，或是被板球拍擊中。

他隨後求醫，但醫生認為是他太過焦慮導致的心理毛病。羅賓去年10月再深入檢查，終發現他大腦左側顳葉長了約5厘米腫瘤，診斷是4級膠質母細胞瘤，是一種最具侵襲性的腦腫瘤。

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據統計，罹患此病的人壽命大約只能活12個月，這個消息讓羅賓難以接受，稱自己早預料到壞消息，「我知道這不僅僅是焦慮症狀，但醫生一直告訴我，不可能是癌症，因為我身體健康。」

羅賓接受一連串手術，只能盡可能切除腫瘤，為此還要接受6周的放療和化療，而且要放棄12年的駕訓班教練的工作，「我熱愛工作，從來沒有不想去上班，那是感到最舒服、最快樂的地方。」他甚至開始思考，葬禮會是什麼樣子，「有誰會來參加呢？」

經過廣泛的研究，羅賓找到新的治療方法，是透過訓練身體讓身體的免疫系統來對抗腫瘤，目前為止已經花費了4萬英鎊，甚至必須貸款才有錢付手術費用，預估他還要接受3次治療，每月至少花費2.5萬英鎊

友人發起募款活動，到現在已經累積超過2萬英鎊，目標是20萬英鎊。羅賓感謝善心人士，讓他可以盡可能活著，「沒有他們，腫瘤會很快帶走我的生命」，對於任何人的捐款，他都無比感激。

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責任編輯：羅嘉欣