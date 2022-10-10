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【昆蟲出沒】酒店驚見30隻腳異形昆蟲　專家揭真身：會咬人被咬地方紅腫疼痛

健康 17:40 2022/10/10

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酒店驚見異形昆蟲。

疫情下，不少人會選擇Staycation放鬆休息，台灣一名網友近日和女朋友入住酒店期間，突然看到一隻猶如「異形」般的長腳巨蟲由床縫中爬出，其高速爬行嚇壞情侶。

酒店現恐怖多腳蟲。

一名網友在台灣討論區PTT以「這是什麼超大昆蟲？」為題發文，並附上了昆蟲的外貌，引起熱議。從圖中可見，昆蟲依附著床角邊，體型不但巨大且有著一節節的長條身軀，還有很多宛如長鬚狀的腳，仔細一數總共有30條腿，外型就如「蜈蚣蟑螂的結合」。奇特的外型、奇快的速度，加上涉事酒店接獲投訴後竟帶著捕蟲網前來處理，令他十分好奇這「異形」的真身。

最新影片：

其實這種昆蟲也曾在香港出現，當時亦曾引起網民熱議。據香港蟲害管理學會主席陳澤森所指，該蟲的名字為蚰蜒（scutigeromorpha）（粵音：疣誸）。蚰蜒是一種會咬人的昆蟲，若被咬傷，傷口會在數小時內出現紅腫、疼痛，甚或出現條狀的水皰。雖其含有輕微的毒性，而且被咬的地方會非常疼痛，但專家表示，其實蚰蜒是一種益蟲。

專家指，蚰蜒不僅對植物無害且會進食一些小型昆蟲。專家還提醒市民蚰蜒喜歡生活在潮濕又陰暗的地方，若不想受到蚰蜒的「入侵」，一般而言只要保持地方乾爽即可。

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責任編輯：羅嘉欣

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