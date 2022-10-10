【非法集結】涉中環參與非法集結　男生冷氣工認罪6人受審

▲ 男生及冷氣工今於區域法院承認於中環參與非法集結。資料圖片

8人涉於2019年11月「三罷」間，於中環參與非法集結及管有板手，被控參與非法集結等罪。案件今（10日）於區域法院開審，20歲學生及25歲冷氣工承認非法集結罪。案情指，兩人分別以磚頭及膠欄堵路，以及干擾港鐵站捲閘，冷氣工遇警截查時表示早前參與集會，遇上警方掃蕩後離開。其餘6人否認控罪。

8 名被告依次為江偉文（20 歲，學生）、黃朗勤（22 歲，學生）、蕭振灝（20 歲，學生）、葉柏良（25 歲，冷氣技工）、黃鋆國（24 歲，招待員）、劉好途（22 歲，保險經紀）、李浩章（20 歲，無業）及呂傑靈（35 歲，設計師）。

首7名被告同被控1項非法集結罪，劉及李另被控1項刑事毀壞罪，蕭及呂各被控1項管有物品意圖損壞財產罪，江及葉承認非法集結罪，其餘6人否認控罪。

案情指，2019年11月13日，多名示威者響應網上號召，於中環一帶集結，並佔據及堵塞畢打街、德輔道中、遮打道、干諾道中、雪廠街及皇后大道中一帶道路。多名示威者在德輔道中行車路上呼叫口號 ，並舉起「五大訴求」手勢，其後用磚頭、竹枝、路牌及雜物等設置路障，堵塞車路。

江其後與其他示威者合力將1堆磚頭從1架錢籠車上推在馬路上，曾手持磚頭往東行。葉則將膠欄桿搬出行車線，亦與2名男子干擾港鐵中環站捲閘。警方當晚7時許展開驅散，江逃跑至雪廠街被捕，葉則在大會堂停車場看到警員時急步離開，警方起疑後將其截停，葉查問下稱早前參與集會，遇上警方掃蕩後離開，警員繼而將葉拘捕。

案件明(11日)續。

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記者：梁錦麟