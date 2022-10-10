【高效學習】移民潮下成功轉讀地區名校　Band2插班生每日花10分鐘學好英文

▲ 移民潮下有學生成功轉讀地區名校。

移民潮使不少學生都有意轉校插班，出現音樂椅效應。香港的中學有Banding之分，當中以Band 1為最佳，亦有人會將Banding細分為Band 1A、Band 1C等。不論是學生還是家長，都會希望入讀Band 1學校，因為Banding較高的學校通常能提供更多資源。更重要的是，這些學校普遍都會有一個較良好的學習氣氛。可惜的是，因為種種原因，不是人人都能順利入讀自己心儀的中學。因此，轉校就成為了他們的其中一個選項。就讓我們看看今天的主角——Locke的轉校故事吧！

想轉校為人生帶來改變

Locke本身在一所Band 2C的學校就讀，即俗稱的Band 2尾學校。他認為學校教的學習內容較其他學校簡單，讓他覺得自己與Banding較高的學校學生有一段距離。因此，他想爭取入讀一所更好的學校，藉此開闊自己的眼界，提高自己的競爭力，令自己與他們處於同一起跑線，不甘落後於他人。最終Locke成功轉校，入讀一所Band 2A的中學。

「我想掌握主導權，自己去作選擇，而不是被人選擇。」 Locke有自信地說。

最新影片︰

轉校後需克服的困難

1. 適應新環境 多參加Mentorship計劃

轉到一所新的學校就意味著要闊別以前的人和物，並要與素未謀面的老師同學接觸。Locke直言：「要在短時間內適應一個全新的環境是不容易的，我一開始也感到徬徨不安。」幸運的是，新學校的老師與同學都十分友善，並沒有不接納他這名插班生，反而對他友好的表示歡迎。這令Locke更快融入到一個新的環境。此外，Locke亦透露自己與以前的同學都一直有保持聯繫，所以不會感到孤單。

自己要主動參加Mentorship計劃，高年級師兄會分享應試心得，例如會叫他們盡早寫好錯題簿，利用不同AI應用程式如Elsa Speaking App學好英文。

2. 善用課後時間學好英文 每天10分鐘

正如上文所述，Locke原本學校的課程較為簡單，而新學校的課程較為緊迫艱深，而且對英文的要求亦更高，導致Locke在課程銜接方面不太順利。由於與同學的學習進度不一，Locke要額外花更多的心力時間去追回進度。所幸的是，新學校的老師都樂於幫助Locke，讓他更輕鬆的就能趕上其他同學的進度。

在Spencer Sir的鼓勵下，Locke每日用10分鐘用英文寫句子，之後在社交平台分享，堅持7日，就可以換禮物，慢慢培養好學英文的習慣。

給想轉校的同學意見

提早確立自己的轉校目標

由於每所學校的要求都不一樣，但它們普遍會要求同學提供最近2至3年的成績表，所以想要轉校的話，在校成績都需保持一個良好的水平。而且面試時建議準備好3個關於自己的故事。分享時可以善用Spencer Sir教過的故事公式（困難-->小法寶-->轉折結果），令對方對自己的背景更深刻。

此外，每所學校可申請插班的日期都有不同，需密切注意，不要錯過申請日期。Locke亦提醒同學要留意學校是否設有面試/筆試/入學試，有的學校只會安排其中一項，有的則全部都會安排。因此，他提醒各位想轉校的同學要盡早確立目標。

Locke在專訪中數次強調主動嘗試的重要性，他希望同學們在找到自己目標的時候，都能向著目標，砥礪前行。

「不用擔心太多，嘗試過就總有機會成功。」 Locke分享，「正如我英文補習導師Spencer Sir分享，我希望學好英文，為自己人生帶來一些改變（make a change），將來在社會層面（on the social level）上作出更多貢獻。他分享過我們要努力及堅持，一鳴驚人。

It's time to shine!

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元：https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T