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【校際比賽】黃大仙區「夢想成真」大富翁校際比賽 小學組冠亞季軍學校誕生

教育 18:19 2022/10/10

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一眾同學正進行黃大仙區「夢想成真」小學生「大富翁」校際比賽總決賽。

為讓學生們能透過桌上遊戲「大富翁」學習專注力、運算、理財以及談判等能力，中國香港文化體育旅遊協會聯同黃大仙民政事務處及愛心全達慈善基金首次舉辦黃大仙區「夢想成真」小學生「大富翁」校際比賽總決賽及頒獎典禮。

最新影片推介:


 
是次比賽邀請黃大仙區學校小三至小六學生參與，參賽學校共有15間，每間學校派出4-6個學生，爭奪校際冠軍殊榮，經過一番龍爭虎鬥，激烈的比賽之後，大會於日前舉行頒獎典禮。為隆重其事，一眾嘉賓為活動主禮及頒獎。

一眾嘉賓與冠亞季軍得獎同學一起合照留念。


 
主禮嘉賓包括有: 民政及青年事務局局長—麥美娟女士、全國政協委員及行政會議成員—高永文醫生、民政事務總署署長—張趙凱渝、黃大仙民政事務專員—黃智華、立法會議員—鄧飛、中國香港文化體育旅遊協會主席—林鄧雯蕙女士、愛心全達慈善基金董事執行委員會主席—潘伯傑等人。
 
冠軍: 慈雲山聖文德天主教小學
亞軍: 天主教伍華小學
季軍: 聖文德天主教小學

各得奬學校及同學， 均分別獲得獎牌及獎盃乙座、大富翁夢想世界入場門票及書券。

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責任編輯:王明芳

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