【國民教育】故宮夥中國文化研究院推中小學教材　以展板及學習平台等介紹故宮故事

▲ 中國文化研究院院長邱逸。（陳永康攝）

北京故宮博物院與團結香港基金轄下的中國文化研究院今（10日）聯合推出「我們的故宮」學與教資源項目，將文物圖像及影片、專家撰寫的文章等，整合成專題展板、動畫、工作紙、學習平台等。 研究院稱，希望讓學生認識及理解故宮文化。

北京故宮博物院首次與香港機構合作發展免費中小學教學資源，首階段推出專題展板、掛圖等。其中專題展板涉及四大主題：建築、生活、藝術及人物，分為中學版及小學版，另外配有相應的學習小冊子及教學簡報。而掛圖亦有不同主題，例如帝后服飾、二十四節氣，圖上有二維碼，可連結到更多文章、圖片和影片，可供張貼在校園內。

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研究院亦將推出多款工作紙，圍繞「遊故宮.學語文」、「遊故宮.學科普」、「故宮築跡」及「故宮人和事」，將有關故宮知識融入不同學科， 涉及中文、常識、普通話、視藝等學科。研究院又邀請專家舉行教師培訓講座內容涉及故宮藝術品、北京故宮修復過程等。為了讓學生加深對故宮國寶的印象，研究院創作出「把國寶帶回家」的立體投影裝置，學生可透過簡單裝備，自行製造文物的立體投影，並可從工作紙中學會欣賞文物設計。

另外，研究院將於10月31日前推出「故宮100題」學習平台，平台上設有涉及6個主題的題目供學生作答，內容涵蓋故宮博物院基本知識、藏品故事等。中國文化研究院總編輯陳愛娟指，香港故宮博物館今年開幕，不少學校有興趣安排學生前去參觀，學校可安排學生於參觀前到學習平台答題，讓他們對博物館有前設知識，於參觀前勾起學習興趣；亦可於參觀後答題，加強對展品的認識。

中國文化研究院院長邱逸說，院方由今年7月初起與北京故宮開展計劃，透過故宮提供的資源，按香港學生的能力及教學重點，轉化成中小學教材。他說，希望香港故宮不只成為一個「打卡點」，而是能讓學生深入了解故宮文化，從認識、理解，到欣賞、熱愛，繼而主動承傳文化。

▲ 中國文化研究院總編輯陳愛娟（左）。（陳永康攝）

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記者：黃悅晴