城大HK Tech 300再獲四創投公司2,000萬元支持天使基金　數間獲培育初創已吸引逾5,000萬元風險投資

▲ 城大HK Tech 300至今已與七間科創投資企業及基金建立共同天使投資合作夥伴關係，城大校長郭位教授（右五）、城大校董會成員及城大企業有限公司董事會主席梁少康博士（左五）和立法會議員邱達根先生（右四）與各企業及基金代表合照。

香港城市大學（城大）與四間創新科技投資公司日前簽署備忘錄，建立共同投資合作夥伴關係，合共每年向城大創新創業計劃「HK Tech 300」提供2,000萬港元的天使投資，支持在多個領域具發展潛力的HK Tech 300初創企業。而HK Tech 300孵化投資的數間初創公司亦憑其研發技術及產品，成功獲海內外投資者融資逾5,000萬港元，協助它們進一步發展業務。

▲ 城大校長郭位教授致歡迎辭時表示，城大在「教研合一」的辦學理念下，致力推動科創發展、貢獻社會。

城大在校長郭位教授的領導下，以「教研合一」的理念辦學，與國際一流大學看齊，致力推動知識型經濟，被譽為研究及專業教育的創新樞紐，在多個領域均取得長足發展。



在2021年3月，郭校長宣布撥出五億港元，首創大型創新創業計劃HK Tech 300，協助有志創業的城大學生、校友、科研人員以及其他人士，運用城大的知識產權成立初創公司，開展創業之旅；投入的資金及計劃規模，均是亞洲區內大學之首。



日前與城大簽署備忘錄的四間創新科技投資公司，分別是加快創新技術步伐及幫助初創獲得國際合作機會的「粒子創投」（ParticleX）；致力打造立足於「一帶一路」的投資生態的深港聯合投資基金有限公司（深港聯投）；以「鏈接新舊經濟，尋找持續改良式創新」為目標的「斑馬星球」；以及積極投資於新世代產業，如軟件開發及健康科技應用項目的獅峰投資管理有限公司（獅峰投資）。四間基金及公司會在備忘錄簽署的第一年，各自向HK Tech 300投放500萬港元，共同為選定的初創企業提供天使投資，攜手支持有發展潛力的本地初創企業，促進香港創科發展。



郭校長致辭時說：「城大的世界級科研人員致力從事及帶領科創研究，大學連續六年成為獲最多美國專利的本地大學，成績有目共睹。透過HK Tech 300，城大進一步協助年青人轉化知識及技術為實際應用，造福社會。」



簽署儀式由郭校長主禮，並在城大校董會成員及城大企業有限公司董事會主席梁少康博士和立法會（科技創新界）議員邱達根先生見證下，分別由粒子創投首席探索官蔡明都先生、深港聯投合夥人吳自豪博士、斑馬星球創始合夥人洪為民教授和獅峰投資主席及合夥人劉雲浦先生，與城大副校長（行政）及城大企業有限公司常務董事李惠光先生簽署。



此前，城大已與薈港資本、創域互動，以及連益科技這三間創投基金及科技企業建立共同投資合作夥伴關係，向獲甄選的HKTech 300的初創公司，提供合共每年1,500萬港元的天使投資。另外，城大亦已與華潤創業有限公司成立首期一億港元科創投資平

台，向每家獲甄選的HK Tech 300初創公司，提供1,000萬至3,000萬港元的風險投資。



HK Tech 300初創公司陸續獲多間海內外投資者青睞



而多家獲HK Tech 300天使基金投資的初創企業亦陸續吸引各方投資。由城大科研團隊組成、以城大專利的被動式輻射製冷技術為基礎， 並成功研發環保製冷塗料的創冷科技有限公司， 獲國宏嘉信投資800萬人民幣（逾880萬港元） 。由城大校友聯合創辦、積極利用「垂直種植」模式及多項創新科技和系統的綠芝園， 致力在全球提供高科技室內農業工廠的設計和安裝方案，最近亦獲大橫琴股份（香港）有限公司投資50萬美元（約390萬港元）。

▲ 獲HK Tech 300孵化投資的創冷科技，由城大科研團隊組成，成功研發環保製冷塗料技術，圖為其中兩位創辦人、同為城大能源及環境學院博士生的朱毅豪先生（右）和杜雨薇小姐（左）。

另一間由城大校友聯合創辦的株式會社鎌倉食品有限公司，致力打造去中心化的食物服務平台「和田便當」，通過獲專利的便當售賣機提供新鮮熱餐，減低外送服務的碳排放。該公司先後獲金源米業、數碼港投資創業基金、薈港資本及新加坡EthAum Capitals合共投資2,200萬港元。同樣由城大校友聯合創辦的保險科技初創醫結有限公司，提供一站式方案連繫醫生、醫療網絡及保險公司，方便診所為受保人進行門診登記及加速保險索償，同時透過區塊鏈技術有效防止詐騙性索償及縮短索償過程。該公司獲Mobigator與蘇州高美資本投資300萬美元（約2,340萬港元），以進一步開發大灣區市場。

▲ 獲HK Tech 300天使基金的綠芝園，積極利用「垂直種植」模式及多項創新科技和系統，由城大化學系校友林志揚先生（左）和友人譚嗣籇先生（右）共同創立。

（特約）