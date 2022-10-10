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【滑冰女神】馬曉晴與異地型男展戀愛體驗　Maisy為體壇學霸紅到日本 【多圖】

娛樂 18:51 2022/10/10

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馬曉晴（Maisy）有份亮相ViuTV節目《姊妹們的國際市場》。

有「港版石原里美」、「滑冰女神」之稱的花樣溜冰運動員馬曉晴（Maisy）擁有甜美笑容、迷人身段，絕對是girlfriend-able的女生！

在今晚（10月10日）播出的ViuTV節目《姊妹們的國際市場》中，Maisy與何洛瑤（Sica）、 李昭南（Mishy）、陳海寧（Isabella）、嘉盈與5位異地型男展開文化衝擊的戀愛體驗。

不過，看似不愁戀愛對象的Maisy竟然要參加極速配對？Maisy本身除是本地體壇女神，更相當乖女，只花兩年時間便完成4年的大學課程，是內外兼備的女神！

（IG圖片）

紅到日本

身為前香港花樣滑冰冠軍的Maisy於香港出生的Maisy，在3歲隨家人移居到北京生活，於當地國際學校讀書，13歲移居美國，2017年在美國科羅拉多州高中畢業。

她曾憑可愛靚樣紅到日本，更被當地傳媒封做「港版石原里美」，至今在IG上擁有超過10萬位粉絲。

Maisy由2010年至2017年間曾7次在香港錦標賽不同年齡級別中奪冠，僅2015年失落金牌，曾於2016及2017年奪成人組金牌。

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提早畢業

在2018年，Maisy因右腳踝舊患困擾而退役，後來在美國升讀大學主修communication。

昔日當運動員的時間管理及EQ的培訓，更有助Maisy學業，她過往接受TOPick訪問時稱：「升上大學後決意提早畢業，目的是希望趁後生能有更多時間做自己喜歡的事，一般學生一個星期通常只上4堂，我則選擇每同上差不多28堂，最後只花兩年時間完成四年的大學課程。」

最新影片推介：河國榮專訪

擁10萬粉絲

Maisy平日不時在社交平台分享靚相與近況，也憑藉美貌、健康形象而獲得不少廣告商垂青，邀她拍攝產品宣傳照，晉身KOL行列。

她早前也相當「識做」地分享兩張身穿吊帶裙的菲林相，慶祝自己的IG粉絲人數突破10萬。 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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