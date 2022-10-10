【季候風殺到】「秋颱」路徑難預測？　天文台：「秋颱」助攻風勢再增強

▲ (曾耀輝攝)

天氣開始轉涼，大家今早出門都感受到濃濃秋意。天文台今日（10日）表示，一股達強風程度的季候風，為廣東沿岸帶來較涼天氣，預料明天（11日）市區最低氣溫只有21度，展望未來幾日本港早晚較涼。另外，菲律賓以東海域的廣闊低壓區會在今明兩日逐漸發展。天文台昨日在社文平台指，「秋颱」路徑難預測，但如果季候風加上颱風「助攻」，在共同效應下風勢會再增強。

天文台續指，菲律賓以東海域的廣闊低壓區會在今明兩日逐漸發展，並移向菲律賓。按歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）的預測，該低壓區預料本周中期於菲律賓以東海域生成，並採取向西移動路徑，但不會進入南海東部。預料本周末到達呂宋海峽時，會90度轉向北移動趨向台灣一帶。美國國家氣象局的全球預測系統（GFS）則預測，該低壓區於下周初會經台灣至菲律賓之間的呂宋海峽，進入南海東部水域，但其後會90度轉向南移動。

兩大天氣預報系統的預測不一，天文台發布一段動畫，講及秋季的熱帶氣旋強度及路徑，大部分較夏季更複雜多變，原因是季候風會影響熱帶氣旋引導氣流，令熱帶氣旋的移動路徑出現較大變化，如2010年10月秋颱「鮎魚」，就被引領至粵閩交界位置登陸。

動畫又稱，颱風是靠暖濕海水提供能量，通常海面溫度26度或以上的海洋就可以形成力量 ；而秋天東北季候風源於内陸高氣壓，一般帶着較涼及乾燥的空氣。即使是熱氣氣旋及季候風，各自出現的破壞力，其實已經很强，如果季候風與熱帶氣旋產生共同效應，屆時風勢將會很大，情況如同2021年10月颱風獅子山及圓規先後襲港。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐