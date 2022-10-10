【盜用帳戶】涉盜梁振英子帳戶買飛機餐　前地勤認不誠實電腦罪候判

▲ 梁振英兒子香港航空帳戶被盜用，前地勤今於東區裁判法院承認不誠實取用電腦罪。資料圖片

22歲香港快運地勤涉拍下前特首梁振英兒子梁傳昕的香港快運航空帳户資料，放上群組後被另1名地勤人員利用，替梁傳昕購買逾3,000元的飛機餐及寄艙行李服務。其中1名前地勤早前承認1項刑事損壞罪，被判80小時社會服務令，另1人今（10日）於東區裁判法院承認1項不誠實地獲益而取用電腦罪，另否認1項作出意圖妨礙司法公正的作為罪，案件排期2023年2月7日開審。

被告郭尚文（22歲，案發時為地勤人員），承認1項不誠實地獲益而取用電腦罪，否認1項作出意圖妨礙司法公正的作為罪，案件將於2023年2月7日開審，審訊後一併處理兩罪判刑。

控罪指，被告於或約於2019年12月23日，在香港目的在於使他本人或他人不誠實地獲益，而取用香港快運航空的電腦。他另被控於2020年1月24日，在他被捕後，於警察調查過程中，對梁心和作出虛假的指控，以致梁心和被拘捕，意圖妨礙司法公正。

承認案情指，梁傳昕於2019年12月1日替自己及家人透過香港快運購買日本來回機票。香港快運的職員查核資料時，發現不尋常服務預訂，即24份膳食及5個行李寄傳服務，總值3,375元，同時帳戶亦被惡意更改用戶名稱等。警方調查後發現被告曾登入同事的電腦，搜尋梁傳昕的航班資料，拍下相關資料後分享至WhatsApp群組內。

同案被告黎紹泓（24歲）因而登入梁傳昕的乘客帳戶，並作出改動。被告被捕後稱，為了讓同伴確認梁振英到機場的傳聞是否屬實，故拍攝及上傳梁傳昕的航班資料。黎早前已認罪及被判社會服務令80小時。

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記者：梁錦麟