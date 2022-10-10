【波點女皇】M＋博物館草間彌生特別展　本周四起網上公開發售門票

▲ (西九M+博物館提供)

西九M+博物館下月將舉行首個特別展覽「草間彌生：1945年至今」，M+各空間將展出草間彌生超過200件作品，是草間彌生在日本以外的亞洲地區舉行的最大回顧展，當中包括３組全新作品，其標準門票及「草間彌生：一九四五年至今」展覽門票，均於本周四（13日）早上10時起在網上公開發售。

「草間彌生：一九四五年至今」展期由11月12日（星期六），即博物館開幕一周年當天開始，至2023年5月14日（星期日）結束。11月至1月的門票將於10月13日開始發售，正價門票為港幣240元，特惠門票則為港幣150元，持票人士可參觀特別展覽「草間彌生：一九四五年至今」及M+所有其他展廳。M+將於展覽期間舉辦一系列公眾活動，包括策展人講座、工作坊及即場參加的活動，適合不同年齡的訪客，即將接受網上登記。

另外由下月12日起，訪客參觀館内展覽均須預先購票，成人標準門票為港幣120元，符合特惠門票條件的訪客則可以港幣60元購票。M+大樓B1層以及於博物館地下大堂展示的大型雕塑《南瓜》（2022）和「香港：此地彼方」展覽，將免費開放予公眾參觀。

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責任編輯：余思嵐