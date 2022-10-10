【野人老師】自閉症角色爆喊演出牽動人心　聰聰剖白苦練經過盼關注SEN孩子

▲ 《野人老師》第5集講述自閉症聰聰情緒崩潰，被校長鄭丹瑞緊抱安慰，超催淚演出獲觀眾大讚。

「無事，攬住我……你無錯，係校長錯！」ViuTV劇集《野人老師》第5集講述患自閉症的聰聰因情緒崩潰而揮刀，飾演校長的鄭丹瑞將他緊抱安慰，超催淚演出感動人心。飾演聰聰的小四學生余晞晉與爸媽姊姊收看時，也忍不住全家痛哭，更收到很多鼓勵訊息，感謝聰聰為自閉症兒童發聲。

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油天小四生背劇本叻過背默

今年9歲的余晞晉和媽媽接受TOPick訪問分享拍劇點滴，余媽媽指今次是兒子第一次上鏡拍劇，但幼稚園時期起參加過中英劇團等戲劇班，在家又與14歲姊姊一起拍攝YouTube片，所以他對演戲早有興趣。現就讀油蔴地天主教小學（海泓道）四年級的晞晉，早已發掘到表演興趣，將來立志做一名導演，媽媽笑兒子︰「他背劇本比背默仲叻！」

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母子努力搜集資料了解自閉症

晞晉得到現時的戲劇班老師轉介，參與了《野人老師》小演員試鏡，之後他被劇組選中做輕度自閉角色聰聰，他願意接受挑戰。余媽媽相信，與兒子充滿想像力的性格有關，因角色需要幻想很多情景。

晞晉起初不知道甚麼是自閉症，與媽媽一起上網搜集資料，並收看YouTube上一些政府資訊及相關訪問，幫助他了解自閉症特質，例如自閉症小朋友會經常重複說話，難怪他能如此入戲地重複說出︰「聰聰做錯了。」

▲ 聰聰被校長緊抱這一幕，令觀眾喊濕幾張紙巾。（《野人老師》截圖）

9歲孩子用生命去演戲

晞晉和媽媽早已收到劇本，知道角色不易演繹，爆喊一幕更極具挑戰，加上第一次出鏡，所以媽媽專程在「提早暑假」的時間，安排他上戲劇班當暑期活動，當時他在練戲期間已能哭出來。余媽媽憶述當日在南生圍拍攝時，聽到兒子在裡面大哭，內心已非常激動。

這場戲拍完後，聰聰補錄哭聲時，旦哥走過來對我說︰「這一刻媽媽好心痛，把聲都沙了！」

由於自閉症小朋友難以融入社交，為了入戲，他聽從媽媽意見，在片場沒有和其他小朋友玩得太癲。晞晉首日開工只是拍攝了第5集落田園玩，放種子入Stanley衫袋中一幕，與其他大小演員並不熟稔，到第二日開工就拍攝如此震憾的場口，所以壓力也很大。

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給自己壓力蘊釀負面情緒

不過，壓力反而成為聰聰情緒爆發的推動力，當他看見現場很多工作人員及演員的目光放在自己身上，便擔心一旦自己哭不出來要NG，會連累大家不能收工；加上開始天黑，自己也累了，慢慢蘊釀出負面情緒。而最主要還是老戲骨旦哥的溫情演繹，牽動到聰聰的情緒大爆發。

那一刻我揮刀，旦哥立即衝上來攬實我，我就覺得好溫暖，他真的很像一位校長，我就投入了忍不住大哭。

▲ 聰聰一家四口每晚都準時收看劇集。（受訪者提供相片）

小演員戲劇導師Jim哥哥（許晉邦）大讚聰聰「用生命去演戲」，Jim哥哥事前教聰聰演這一場戲時，叫他幻想一下最驚慌的事情，聰聰就幻想自己被喪屍追，媽媽笑說︰「那段時間他看了很多喪屍片，想起前面有很多喪屍就會驚到腳震。」

一家人感動痛哭 為自閉童發聲

播映當晚，一家四口安在家中捧場，結果爸媽和姊姊爆喊，想不到出來的效果如此虐心，聰聰也被家人感動得哭了出來，自己的努力沒有白費。余媽媽稱在播映前，聰聰一直都不敢對身邊的朋友仔說，擔心自己的角色不討好，別人會戴有色眼鏡看待他。

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結果這數天聰聰收到很多觀眾私訊，除了稱讚他演得出色之外，還有一些是SEN小朋友的家長、照顧者和老師，他們說爆喊一幕，以及聰聰的言行舉止均大感共鳴。這些鼓勵說話令余媽媽和聰聰喜出望外，原本拍戲只為興趣和留下美好回憶，想不到自己能夠為自閉童發聲，余媽媽說︰

他們在社會上是小眾，在主流學校學習有困難，也難以得到老師特別照顧。這部戲能道出自閉童及其家長的心聲，聰聰演繹了出來，成功引起不少人關注。我很驕傲我的孩子能這樣幫助人，好像做了義工一樣。

自閉症角色對聰聰的成長也有正面影響，思想變得成熟，願意聆聽別人的聲音，並對自閉症小朋友多一點關懷。聰聰呼籲家有自閉症小朋友的爸媽不要放棄，因為自閉症和普通人一樣，只是難以表達自我。

我不會袖手旁觀，因為我曾親身經歷，我感受到對我好和不好的時候是怎樣。我覺得他們好無辜，其實他們都不想這樣攻擊人，只是不懂得表達，如果我見到一定會出手相助。爸爸媽媽要給他們多一點擁抱，他們會感受到的。

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記者︰林綺玲