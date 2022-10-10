【最新疫情】本港增4,874確診　檢首宗XBB.1亞系個案

▲ 今增4,874宗確診，檢首宗XBB.1亞系個案。（曾耀輝攝）

本港疫情持續，衞生防護中心今日（10日）透過新聞稿公布，本港新增4,874宗確診個案，包括4,478宗本地感染個案及396宗輸入個案，另外亦再錄得10宗死亡個案。

衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案當中發現一宗BA.2.75.2及一宗XBB.1亞系個案，後者是首次在香港發現，兩宗均為無症狀感染。而Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約1.6%及93.9%（七天移動平均比例）。

院舍新增6宗個案，包括2間安老院舍的2名院友，4名院友列為密切接觸者；及4間殘疾人士院舍的5名院友，致35名院友列為密切接觸者。。

學校新增1,362宗陽性個案，涉1,141名學生和221名教職員，分別來自140間幼稚園或幼兒中心、269間小學、255間中學及17間特殊學校；有23間學校共25班因出現群組感染，需暫停面授課7日。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠