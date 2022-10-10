【校長任命】海歸派內地學者秦泗釗獲薦任嶺大校長　曾任中大深圳副校

▲ 內地學者秦泗釗曾先後擔任中大深圳分校副校長及城大數據科學學院院長等。（中大深圳網頁圖片）

本港多間大學校長相繼退休或提早退任，嶺南大學校長鄭國漢將於明年8月31日任期屆滿後退休，曾任中文大學深圳分校副校長、現任城市大學數據科學學院院長兼數據科學講座教授的「海歸派」內地人秦泗釗，已獲薦接替出任嶺大校長。

嶺大校長遴選委員會今日（10日）向師生及校友發電郵公布，遴選委員會一致推薦秦泗釗，接替明年退休的鄭國漢，成為嶺大下任校長。校方將於下周一（17日）安排秦泗釗與嶺大師生及校友在嶺大校園內進會面，會面將於英文進行；校董會及諮議會同日將開會審議遴選委員會建議，意味有關任命有機會於同日通過。

翻查資料，秦泗釗於山東出生，現年59歲，專研數據分析及機器學習等範疇。據嶺大內部電郵提供履歷，秦泗釗早年在內地讀書，分別在1984年及1987在北京清華大學自動化系（Department of Automation）取得學士及碩士學位，其後於1992年在美國馬里蘭大學學院市分校取得化學工程博士學位。他由2020年起出任城大數據科學學院院長及數據科學講座教授，此前曾任美國南加洲大學工學院副院長，以及香港中大文學（深圳）副校長等。

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責任編輯：馮琪雅