【校長任命】海歸派內地學者秦泗釗獲薦任嶺大校長 曾任中大深圳副校
社會 18:34 2022/10/10
本港多間大學校長相繼退休或提早退任，嶺南大學校長鄭國漢將於明年8月31日任期屆滿後退休，曾任中文大學深圳分校副校長、現任城市大學數據科學學院院長兼數據科學講座教授的「海歸派」內地人秦泗釗，已獲薦接替出任嶺大校長。
嶺大校長遴選委員會今日（10日）向師生及校友發電郵公布，遴選委員會一致推薦秦泗釗，接替明年退休的鄭國漢，成為嶺大下任校長。校方將於下周一（17日）安排秦泗釗與嶺大師生及校友在嶺大校園內進會面，會面將於英文進行；校董會及諮議會同日將開會審議遴選委員會建議，意味有關任命有機會於同日通過。
翻查資料，秦泗釗於山東出生，現年59歲，專研數據分析及機器學習等範疇。據嶺大內部電郵提供履歷，秦泗釗早年在內地讀書，分別在1984年及1987在北京清華大學自動化系（Department of Automation）取得學士及碩士學位，其後於1992年在美國馬里蘭大學學院市分校取得化學工程博士學位。他由2020年起出任城大數據科學學院院長及數據科學講座教授，此前曾任美國南加洲大學工學院副院長，以及香港中大文學（深圳）副校長等。
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責任編輯：馮琪雅