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【兩性關係】單親爸一夜情驚遇兒子小學老師　 即場拒絕女方1請求事後糾結

育兒經 18:59 2022/10/10

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單親爸爸玩一夜情，竟然約咗阿仔嘅小學老師。

台灣1名單親爸爸在網上分享，自己已有1年多的一夜情生活，曾約中兒子的小學老師。但礙於房間已訂好，最終兩人度過了歡愉的5小時後，女老師竟提議想和他發展成固定性伴侶，可是女老師已是人妻，雖然過程回味無窮，但他不想和有夫之婦糾纏下去而當場拒絕。不過至今該單親爸仍對老師念念不忘，令他非常糾結。

最新影片推介：

該位爸爸在「匿名公社」上發文表示，已經有1年多的一夜情經驗，沒想到上酒店房開門時，看到熟悉的面孔，原來是兒子的小學老師，而且老師已結婚人妻。

縱橫跑場1年多，沒想到居然會約到我兒子的國小老師。

因為房間已經訂好，女老師又沒有拒絕，並表示老公已經很久沒碰她，所以「我只能提槍上陣」，當晚兩人玩得相當盡興，5個小時大戰了3回合。老師離開前向樓主提出想發展成穩定性「炮友」，但由於女老師已婚，樓主當下拒絕了，但事後又不斷回想起翻雲覆雨的快樂，又很猶豫該不該妥協，遂發帖求助網友意見。

貼文一出，即掀起熱議，不少網友勸樓主放棄不要再想，「魚與熊掌不能兼得，出事了很容易被找到，還是要多為兒子想想」、「刺激感是來自於『道貌岸然』的老師所帶來的反差吧，是我也會很猶豫，但最後應該會為了小孩放棄」、「已婚不建議」，而樓主回應網民時，也透露約到女老師的過程，「她的一個朋友是我曾經的跑友，所以才會找上我的，聊了兩天彼此ok才約，期間她並沒說自己是誰和已經是人妻」。而樓主開始約炮也純屬意外，起初只是在facebook發布一些去健身房的照片與文章，後來就有人主動找上門，從此展開了一夜情的生活。

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責任編輯︰王明芳

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