【美食速報】方叔叔重慶老火鍋登陸中環　免費九宮格鍋底優惠＋午市一人餐

▲ 方叔叔叔重慶老火鍋全新中環店開幕。（圖片由餐廳提供）

「打邊爐」一向是香港缺一不可的飲食文化之一，一年四季都大受港人歡迎。前名為渝味曉宇重慶老火鍋，今年，決定從加盟品牌正式轉為直接經營品牌，把品牌名字定為「方叔叔重慶老火鍋」，全線以新名字為食客帶來一樣的味道，及不一樣的體驗。

方叔叔重慶老火鍋在香港開設了9家分店，分店網絡亦伸延至中國內地及新加坡，香港最新店已於9月進駐中環，新店室內設計以時代風格為主，以石材配合木器，設計簡約優雅。運用天然採光，令白天室內空間更明亮。晚上則會把燈光調暗，利用光線營造舒適的環境。

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食品方面，中環新店供應限定新品，包括：養生雞湯鍋底、鮮竹笙手打蝦滑、海鮮拼盤（帶子、蝦、蠔、魷魚、珊瑚蚌）、大黃魚、帶子、鮮鮑魚、小龍蝦、黑松露手打墨魚滑、鮮鴨血。而配合中環白領氛圍，中環新店更新增多款酒類，包括：日本七寶札幌生啤、 西班牙Inedit Damm啤酒、日本高知美丈夫柚子酒、月桂冠完熟梅酒原酒、月桂冠烤蘋果酒、香檳、澳洲沃爾本西拉紅葡萄酒等。

中環新店 限定優惠

2022年12月31日前，顧客於中環新店成功挑戰九宮格麻辣火鍋，並於Facebook/Instagram分享Story，即可享免費九宮格鍋底優惠！

不得不提的是新店有限定午市一人餐$138，鍋底可以4選2，主料、主食及飲品更可以4選1，午市一人火鍋套餐還預設拼盤並包括海鮮、肉類及蔬菜，另外還設有午市雙人套餐$568。餐廳指午市一人及雙人餐的冰凍特飲只需HK$30/位，選擇包括衝上雲霄百香果雞尾酒 (含酒精) 、洛神花鮮橙特飲 、生津止渴楊梅汁 、水仙烏龍檸檬茶。

門店地址：

中環新店：中環皇后大道中139號THE L. PLACE 14樓 電話: 2338 1788

銅鑼灣渣甸中心 8 樓 電話: 3703 9318

尖沙咀太子集團中心 19 樓 電話: 3621 0893

灣仔 QRE 廣場 6 樓 電話: 3107 0298

堅尼地城聚賢逸居 9-10 號舖 電話: 2890 6678

荃灣如心廣場商場一期 3 樓 305 號舖 電話: 2960 1588

沙田新城市廣場一期 7 樓 709 號 電話: 2891 2812

觀塘 apm 商場 5 樓 L5-2 號 電話: 2896 1669

將軍澳 PopCorn 2 期地下 G49 舖 電話: 2813 2826

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責任編緝：蕭雅文