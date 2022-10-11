【育兒預算案】少年股神今成新手爸爸 「育兒預算案」養到大學畢業要900萬

香港首位奧運金牌得主李麗珊曾於銀行廣告中表示，「養大一個孩子需要400萬」，隨即引起社會熱議。今年，銀行更新為中產階層養育一個小朋友要600多萬元。TOPick邀請了擅長分析上市公司的「少年股神」洪龍荃(Larry)，為其1歲半兒子計一計，能否以600萬元養育兒子至大學畢業?

2006年預算養孩要400萬成熱話

首先帶大家簡單重溫這則16年前的廣告，因為有些新手父母未必印象深刻。2006年，在恒生銀行的廣告中，李麗珊說:「原來養大一個BB要400萬」。這個數字隨即引來當時社會的熱議，大家驚覺養育一名小朋友殊不容易，因為當年購買一個約700平方呎的太古城住宅單位大約400萬元；如果退而求其次到新市鎮，一個面積551平方呎的天水圍嘉湖山莊單位大約120萬元。由此可見，當年養大一名小孩的使費可買入一個太古城三房單位或三個嘉湖山莊的兩房單位了。

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2006年，有「少年股神」之稱的洪龍荃才17歲，2007年入讀香港中文大學英文系，相信亦對李麗珊這則育兒廣告未加留意。然而，事隔16年的2022年，銀行的最新調查已更新為，中產階層支持子女成長至22歲經濟獨立需要600多萬元。

而「少年股神」亦已成家立室，去年堅負起父親的責任，這個600萬元育兒預算，對他來說變得很貼身。Larry為兒子洪浩翹(Carson)的未來草擬了一份預算(當中計及5%的通脹增長)，預估如果貴養一名小朋友直至大學畢業所需的使費，能否如廣告所言的600萬元便能做得到?

2004年，Larry參加花施銀行舉辦的股壇挑戰賽，贏得全場總冠軍，當時他只是一名中六學生，勝出後被譽為「少年股神」。不過，時日如飛，他已年屆34歲，並於去年初嘗為人父親的滋味，Carson現時1歲半。由於Larry兩夫婦都任職於金融界，故此工作相當忙碌，照顧Carson的重任就交由工人姐姐和「四大長老」。

▲ 洪龍荃(Larry)為兒子計一計能否以600萬元養育兒子至大學業生。

▲ 2004年，時為中六學生的Larry(圖中)參加股壇挑戰賽贏得冠軍，因而被譽為「少年股神」。

▲ Larry慨嘆養兒往往比分析或經營一盤生意更難。

▲ Larry認為每個小朋友是獨特的，別人的經驗，只能作為參考。

▲ Larry不想兒子面對功課壓力，所以打算將來送兒子入讀國際小學。

▲ Larry相信小朋友未來的路充滿變數。

▲ Larry認為作為父母教養子女應要因材施教。



慨嘆養兒比做生意更難

Larry現於中原金融集團擔任聯席投資總監，主要工作是分析上市公司的前景，以及相關股票是否值得投資，對他而言，要了解一間上市公司雖不容易，但卻遠遠容易過培育子女。

Larry慨嘆，養兒往往比分析或經營一盤生意更難:「分析上市公司的經營前景，可以參考過往業績、看年報、與公司管理層訪談，以及參觀工場，雖然這些並非必定準確無誤地分析到公司的前景和預測業績，但加上參考同業的經營狀況，基本上已可以對公司略知一二，可把投資決定的錯誤機會降低。」

然而，養兒並無一套特定的方式，於是Larry唯有參考親友的經驗，但他發覺資訊過多也會變得不適用:「始終每個小朋友是獨特的，別人的經驗，只能作為參考，即使是別人成功之處，也不可以全部copy過來，況且也未必有同樣的資源，所以每位家長都應該有自己的育兒方法。」

目前，Larry的兒子不足2歲，除了生活開支之外，一年使費至少15萬元，包括參加每年學費近10萬元的playgroup、購買人壽及危疾保險，以及有儲蓄成份的住院保險，每年保費要5萬元。

備註: 預算案假設通脹增幅5%。

育兒預算案高達900萬

根據教育局規定，年滿2歲的小朋友可入讀幼稚園的學前預備班（Pre-Nursery），Larry打算Carson年滿2歲便會入讀Pre-Nursery，預計直至幼稚園的4年期間，每年學費要10萬元；K1至K3每年參加興趣班的學費約5萬元，連同保險費等基本支出，每年基本總開支20萬元左右。換言之，Carson由出生至幼稚園畢業，使費便合共接近100萬元。

隨著接受正式教育的階段，學費、興趣班和雜費支出也將會越來越多，每年育兒開支亦會不斷增加，單計小學階段的學習費用便要200萬元。參考親友的經驗後，Larry不想Carson面對功課壓力，打算將來送他入讀國際小學。Larry預計小一至小六學費介乎24萬至30萬之間，期內每年興趣班支出大約5萬至7萬元，雜費則計及10%的物價增幅，所以單計小學階段的使費接近230萬元。

Larry預計Carson中學繼續升讀國際學校，六年中學的學費共約220萬元。中學階段是發掘所長的黃金時期，運動、音樂、視藝林林總總，興趣班便不可或缺，Larry估計興趣班學費支出平均每年逾8萬元，換言之，學習開支連同保險及雜費等總開支超過300萬元。

看到這裡，讀者可以估計到，銀行廣告所言育兒要600萬元的講法，是不適用於入讀國際學校的小朋友。讀小學之前使費近100萬元、中小學使費合共超過500萬元，即是孩子中學畢業才17至18歲，還未進入大學呢!

一般來說，就讀國際中學的學生會參與IB試，然後赴海外讀大學。那麼，學業使費開支更加驚人，四年大學學費超過200萬元，還未計及住宿費和來回機票等等，這個貴養兒子的預算支出要900萬元。Larry也表示，一計完這個預算案的一刻他本人都嚇親，從無想過要900萬元。

綜上所述，記者粗略統計了少年股神爸爸的育兒預算案方程式，單計學費和興趣班開支，自1歲至海外大學畢業已超過750萬元。

1歲至幼稚園畢業: 學費及興趣班開支近65萬；

國際小學至畢業：學費及興趣班基本開支200萬；

國際學校中學至畢業：學費及興趣班開支近270萬；

海外大學4年學費：支出逾215萬

讀直私小學開支平100萬

假如不打算送子女入讀國際學校，條數又點樣計? Larry繼續發揮他分析上市公司生意的本領，計算了一份直私中小學和本地大學的育兒支出預算表，同樣地，當中數字亦會計及5%的通脹增長。

Larry預計，就讀6年直私小學的學費介乎40萬至55萬左右，連同興趣班、保險和雜費支出合共約130萬元。換言之，相比於就讀國際小學連同保險費和雜費等近230萬元的總開支，經已減少100萬元。

隨著學歷升級，使費亦增加，Larry計算就讀直私中學，連同保險和雜費等總使費接近需要170萬元，相當於就讀國際中學總使費300萬元的60%，意味就讀直私中學可減少使費近一半或130萬元支出。

不讀國際學校預算500萬有找

在香港讀大學相比於赴海外讀大學的使費相差更多，因為涉及額外的住宿費支出，以及機票費用。Larry估計倘若Carson留港讀大學，四年基本支出近80萬元，不及入讀海外大學生的一半支出。換言之，Larry預計如果Carson入讀直私中小學和本地大學的開支總預算為476萬元，相比於由K1到大學畢業都是國際學校的使費，少近一半或420萬元。

備註: 預算案假設通脹增幅5%。

家庭理財不可缺少

Larry會考慮一至兩年內追第二位小朋友，根據他的育兒預算案，要貴養兩位子女，便需費接近2,000萬元。 他强調，家庭理財不可缺少，他和妻子會把收入的20%至30%作為儲蓄，另外，當然會投資股票。

投資組合應要有不同類型，就好像球隊，有前鋒、中場、後防。以我的投資組合為例，前鋒是增長型股票；中場是攻守型股票例如大型企業；後防則是盈利和股息俱增的股票。比例要根據市況和個人的風險承受能力而定。

世上無最好的教育方式

由於現時市況不明朗，年逾30歲且擁有約18年投資經驗的Larry，其投資組合內股票佔五成，當中以他管理的基金為主，股票投資之中，他所形容的後防─穩陣型股票佔比有10至15%。投資組合中餘下五成是物業，以住宅物業為主。

然而，Larry強調小朋友未來的路充滿變數，所以作為父母的，「不要與其他小朋友作比較，以免產生peer pressure，世界上無最好的教育方式，應要因材施教，如果孩子的運動細胞強，便給他多學幾種運動。」

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記者：殷鳳萍