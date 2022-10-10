【非法集結】涉旺角非法集結兼阻差　5男女否認控罪開審

▲ 5男女涉於旺角非法集結等，案件今於西九龍裁判法院開審。資料圖片

2019年平安夜，有市民在旺角朗豪坊「和你shop」。5男被 控非法集結及阻差辦公等5罪，案件今（10日） 於西九龍裁判法院開審。辯方盤問疑被撞到的警長時指， 警長沒有目睹次被告撞向他，何以確定被告以哪邊肩膀撞他。 警長供稱常做運動，故大概知道別人用哪邊肩膀撞向他。

被告為羅家強（35歲，文員）、馮志威（23歲，電梯維修員）、 梁宇正（21歲，電梯維修員）、崔泓力（23歲，侍應） 及麥承軒（18歲，學生）被控1項非法集結罪，指他們於2019 年12月24日，在旺角朗豪坊4樓中庭與其他人一起參與非法集結 。羅另被控故意阻撓及抗拒警署警長50203； 馮及麥分別被控抗拒警長48519及10186； 梁被控故意阻撓警員20294。

同案被告蔡芷珺（22歲，教師）早前承認1項非法集結及2項襲警 罪，被判囚4個月。

疑遭次被告撞到的警長周偉德供稱，當晚約7時接報朗豪坊連鎖咖啡 店遭人破壞，到場時中庭約有100名黑衣人，有人以粗言罵警， 當周準備拘捕時，感覺次被告撞到他，遂問被告為何撞他， 但不獲理會，遂與同袍一同制服被告。

辯方盤問周時指，周只感到被撞但沒有看見被告撞擊他的一刻， 如何確定被告以哪邊肩膀撞向他。周表示常做運動， 大概知道別人用哪邊肩膀撞他，同意被撞之前沒有專注留意次被告。 辯方又質疑，周在書面供詞描述被告的動作為「推」， 庭上則形容被告「撞」他，周表示當時「寫錯字」。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣