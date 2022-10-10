  • 25°C
香港時間 : 20221010日 (週一) 20:43
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【非法集結】涉旺角非法集結兼阻差　5男女否認控罪開審

社會 19:18 2022/10/10

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

5男女涉於旺角非法集結等，案件今於西九龍裁判法院開審。資料圖片

2019年平安夜，有市民在旺角朗豪坊「和你shop」。5男被控非法集結及阻差辦公等5罪，案件今（10日）於西九龍裁判法院開審。辯方盤問疑被撞到的警長時指，警長沒有目睹次被告撞向他，何以確定被告以哪邊肩膀撞他。警長供稱常做運動，故大概知道別人用哪邊肩膀撞向他。

被告為羅家強（35歲，文員）、馮志威（23歲，電梯維修員）、梁宇正（21歲，電梯維修員）、崔泓力（23歲，侍應）及麥承軒（18歲，學生）被控1項非法集結罪，指他們於2019年12月24日，在旺角朗豪坊4樓中庭與其他人一起參與非法集結。羅另被控故意阻撓及抗拒警署警長50203；馮及麥分別被控抗拒警長48519及10186；梁被控故意阻撓警員20294。

同案被告蔡芷珺（22歲，教師）早前承認1項非法集結及2項襲警罪，被判囚4個月。

疑遭次被告撞到的警長周偉德供稱，當晚約7時接報朗豪坊連鎖咖啡店遭人破壞，到場時中庭約有100名黑衣人，有人以粗言罵警，當周準備拘捕時，感覺次被告撞到他，遂問被告為何撞他，但不獲理會，遂與同袍一同制服被告。

辯方盤問周時指，周只感到被撞但沒有看見被告撞擊他的一刻，如何確定被告以哪邊肩膀撞向他。周表示常做運動，大概知道別人用哪邊肩膀撞他，同意被撞之前沒有專注留意次被告。辯方又質疑，周在書面供詞描述被告的動作為「推」，庭上則形容被告「撞」他，周表示當時「寫錯字」。

聆訊下午續。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣

罪案 請願示威 遊行集會 九龍 運動 旺角 咖啡 朗豪坊

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【生活潦倒】吳綺莉女兒多倫多被捕獲　22歲吳卓林排隊領免費食物似「流浪漢」
16:58 2022/10/09
【生活潦倒】吳綺莉女兒多倫多被捕獲　22歲吳卓林排隊領免費食物似「流浪漢」
黃寶欣患癌曾萌輕生念頭　成功抗病拒再覓第二春
18:10 2022/10/09
黃寶欣患癌曾萌輕生念頭　成功抗病拒再覓第二春
【師生戀情】64歲大學院士開網上會議 年輕美女博士生突闖入鏡頭錫面珠
今日 13:54
【師生戀情】64歲大學院士開網上會議 年輕美女博士生突闖入鏡頭錫面珠