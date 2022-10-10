【大劉送禮】「秀樺廚房」11月初開業向基層派飯　甘比：要幫手可以報大劉

▲ 秀樺廚房已選址深水埗，最快月底開業。（華置圖片）

華人置業行政總裁兼執行董事陳凱韻（甘比）透露，集團將深水埗地舖以市價租予非牟利慈善機構「愛．傳遞」，在深水埗開設餐廳「秀樺廚房」，店舖為特殊人士提供就業機會，亦會不定時派飯預料11月初開業。

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甘比表示，因大女劉秀樺一直期望有一個廚房派飯，為完成愛女心願，便推出「秀樺廚房」項目。她又笑稱：「如果有好慘嘅case我哋都會幫手，唔洗報東張，報大劉都得。」

她又補充，劉鑾雄慈善基金將出錢資助項目，劉鑾雄慈善基金及相關人士自1991年以來累計捐出逾42億元，往後會繼續投入慈善項目。

而為響應內地「春蕾計劃─夢想未來」，集團今年8月向四川「促進涼山女童教育發展」項目捐贈1,800萬元人民幣，三年內資助當地3,000名女童求學，並會在三個縣市建設友好空間，為她們提供學習場所。

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記者：黃穎津