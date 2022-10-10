【疫苗通行證】約2萬張懷疑濫發免針紙周三起失效　驗證二維碼掃瞄器新版本將可識別無效碼

▲ 約2萬張懷疑濫發免針紙周三起失效。（資料圖片）

政府今日（10日）提醒巿民，根據早前的公布，7名私家醫生涉嫌未有按照衞生署指引為病人恰當診症並濫發新冠疫苗接種醫學豁免證明書（免針紙），政府將由後日（12日）起，不接納任何人士以涉事的醫學豁免證明書作為「疫苗通行證」。換言之，由該天起，任何人士不得以該些醫學豁免證明書二維碼，進入「疫苗通行證」適用處所。

政府將限制持有無效的二維碼的人士進入餐飲處所及表列處所，以及要求餐飲處所和表列處所負責人按有關規定限制任何出示無效的二維碼的人士進入相關處所。

政府亦將更新「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式至4.4.3版本，協助主動查核處所的掌管人辨識上述二維碼，以及記錄出示上述二維碼的人士的資料。掃瞄器如識別到無效的二維碼，將會發出不准進入的提示音效及文字顯示。政府提醒相關處所掌管人須盡快下載最新版本的「驗證二維碼掃瞄器」。

另外，市民若持有由該七名私家醫生所發出的豁免證明書，他們可透過醫管局普通科門診諮詢公營醫療系統醫生。使用相關諮詢服務的市民可獲豁免普通科門診服務的收費（50元）。除了經由電話預約系統或醫管局一站式流動應用程式HA Go內的「預約普通科門診」功能預約服務外，他們可直接到訪醫管局轄下普通科門診診所。診所會為他們安排當日進行諮詢或預約諮詢，由公營醫療系統醫生按其臨床身體狀況，確定他們能否繼續獲得醫學豁免。市民亦可自行安排諮詢其他私家醫生。

政府強調，該7名私家醫生疑未有按照衞生署指引為病人恰當診症，亦未經適當臨床評估而簽發豁免證明書。市民若繼續按照相關醫生在豁免證明書的建議而延誤接種，可能對自身構成健康風險。他們一旦感染新冠病毒，可導致重症甚至死亡，亦會對公營醫療系統帶來不必要的負擔。相關市民應盡快按自身需要重新諮詢其他醫生，以確定是否適合接種新冠疫苗或可繼續獲得醫學豁免。

政府發言人重申，市民在任何時候若使用不獲接納的醫學豁免證明書進入「疫苗通行證」適用處所，其二維碼資料將在主動查核處所被掃瞄器記錄，而政府執法人員亦有權要求市民出示疫苗接種紀錄和醫學豁免證明書二維碼。如經查核後，有市民被發現使用不獲接納或虛假的醫學豁免證明書，有關資料會被轉交執法部門跟進。明知而使用虛假文書可能觸犯《刑事罪行條例》。一經定罪，刑罰最高為監禁14年，市民切勿使用不當途徑取得的豁免證明書，以身試法。

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記者：黃穎津