  • 23°C
香港時間 : 20221011日 (週二) 00:11
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】76處納強檢　北角柏傲山、太古城、荃灣愉景新城、海之戀上榜【附名單】

社會 20:49 2022/10/10

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

76處納強檢，涉將軍澳寶盈花園、東涌東堤灣畔等。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月4日至10月10日期間，曾身處76個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月11日或10月12日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁

陽性個案曾到訪地點：

  • 石塘咀龍暉花園 1 座
  • 薄扶林薄扶林花園 2 座
  • 薄扶林華富一邨華光樓
  • 半山區漢寧頓道 8 號漢寧大廈
  • 堅尼地城卑路乍街18號再輝大廈
  • 銅鑼灣上林 1 座
  • 北角柏傲山 5 座
  • 北角城市花園 10 座
  • 北角富雅花園金桃閣
  • 北角樂嘉中心 2 座
  • 鰂魚涌栢蕙苑瑞栢閣
  • 鰂魚涌太古城啟天閣
  • 鰂魚涌太古城建安閣
  • 鰂魚涌太古城智星閣
  • 筲箕灣東旭苑東麗閣
  • 筲箕灣筲箕灣東大街 11 號 金發大廈
  • 柴灣杏花邨 33 座
  • 藍田滙景花園 17 座
  • 藍田廣田邨廣逸樓
  • 牛頭角樂雅苑雅和閣
  • 九龍灣麗晶花園 19 座
  • 慈雲山慈愛苑愛榮閣
  • 慈雲山慈愛苑愛祥閣
  • 黃大仙新光中心 2 座
  • 黃大仙翠竹花園 6 座
  • 橫頭磡富強苑富寧閣
  • 九龍塘廣播道40號嘉翠園
  • 紅磡家維邨家盛樓
  • 紅磡煥然懿居 1 座
  • 紅磡黃埔花園銀竹苑 2 座
  • 紅磡黃埔花園翠楊苑 4 座
  • 何文田亞皆老街 112-114 號皆興大廈
  • 何文田 One Homantin 6 座
  • 將軍澳寶盈花園 5 座
  • 將軍澳康盛花園 2 座
  • 將軍澳明德邨明道樓
  • 大圍聚龍居 8 座
  • 大圍美滿里 2 號美盈苑
  • 沙田富豪花園雅仕閣
  • 沙田駿洋邨駿逸樓
  • 沙田晉名峰 E 座
  • 沙田愉翠苑愉齊閣
  • 沙田花園城雅芳苑
  • 馬鞍山雅典居 3 座
  • 馬鞍山翠擁華庭 9 座
  • 馬鞍山翠擁華庭 10 座
  • 大埔怡雅苑怡順閣
  • 大埔寶湖花園 C 座
  • 葵涌新葵興花園 C 座
  • 荃灣愉景新城 5 座
  • 荃灣愉景新城 6 座
  • 荃灣愉景新城 12 座
  • 荃灣海濱花園海寶閣
  • 荃灣豪景花園雅仕閣
  • 荃灣海之戀 8 座
  • 荃灣荃德花園 D 座
  • 深井麗都花園 1 座
  • 深井縉皇居 1 座
  • 屯門悅湖山莊 10 座
  • 屯門怡樂花園 3 座
  • 屯門海慧花園 2 座
  • 屯門恒順園 5 座
  • 屯門青棉徑 6 號好發大廈
  • 屯門龍門居 1 座
  • 元朗新時代廣場 3 座
  • 元朗好順泰大廈 B 座
  • 天水圍慧景軒 2 座
  • 東涌東堤灣畔 2 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 薄扶林置富花園富昌苑
  • 薄扶林置富花園富明苑
  • 薄扶林置富花園富嘉苑
  • 油塘油麗邨卓麗樓
  • 將軍澳富寧花園 3 座
  • 深井浪翠園 1 座
  • 深井浪翠園 2 座
  • 屯門龍門居 13 座

【TOPick診症室】胃潰瘍或是胃癌 大便變黑要留意　拆解胃潰瘍徵狀治療法

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【變異病毒】孔繁毅稱變異株BA.2.75嚴重性與BA.5相若　港府值得引入雙價疫苗
11:24 2022/10/10
【變異病毒】孔繁毅稱變異株BA.2.75嚴重性與BA.5相若　港府值得引入雙價疫苗
【司法覆核】質疑醫衞局廢除「免針紙」違憲　郭卓堅申覆核獲受理明作指示聆訊
11:19 2022/10/10
【司法覆核】質疑醫衞局廢除「免針紙」違憲　郭卓堅申覆核獲受理明作指示聆訊
【最新疫情】本港增4,874確診　檢首宗XBB.1亞系個案
18:03 2022/10/10
【最新疫情】本港增4,874確診　檢首宗XBB.1亞系個案
【疫苗通行證】約2萬張懷疑濫發免針紙周三起失效　驗證二維碼掃瞄器新版本將可識別無效碼
20:20 2022/10/10
【疫苗通行證】約2萬張懷疑濫發免針紙周三起失效　驗證二維碼掃瞄器新版本將可識別無效碼

你可能感興趣

【變異病毒】孔繁毅稱變異株BA.2.75嚴重性與BA.5相若　港府值得引入雙價疫苗
11:24 2022/10/10
【變異病毒】孔繁毅稱變異株BA.2.75嚴重性與BA.5相若　港府值得引入雙價疫苗
【司法覆核】質疑醫衞局廢除「免針紙」違憲　郭卓堅申覆核獲受理明作指示聆訊
11:19 2022/10/10
【司法覆核】質疑醫衞局廢除「免針紙」違憲　郭卓堅申覆核獲受理明作指示聆訊
【最新疫情】本港增4,874確診　檢首宗XBB.1亞系個案
18:03 2022/10/10
【最新疫情】本港增4,874確診　檢首宗XBB.1亞系個案
疫情 新冠肺炎疫情 龍門居 大圍 藍田 太古城 時代廣場 將軍澳 牛頭角

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【師生戀情】64歲大學院士開網上會議 年輕美女博士生突闖入鏡頭錫面珠
13:54 2022/10/10
【師生戀情】64歲大學院士開網上會議 年輕美女博士生突闖入鏡頭錫面珠
【生活潦倒】吳綺莉女兒多倫多被捕獲　22歲吳卓林排隊領免費食物似「流浪漢」
16:58 2022/10/09
【生活潦倒】吳綺莉女兒多倫多被捕獲　22歲吳卓林排隊領免費食物似「流浪漢」
【危險駕駛】電單車KOL「黑絲女神」逆向撞車亡　安全帽破洞被揭戴山寨貨
12:38 2022/10/10
【危險駕駛】電單車KOL「黑絲女神」逆向撞車亡　安全帽破洞被揭戴山寨貨