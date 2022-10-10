【強制檢測】76處納強檢 涉將軍澳寶盈花園、東涌東堤灣畔等【附名單】
社會 20:49 2022/10/10
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月4日至10月10日期間，曾身處76個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月11日或10月12日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性個案曾到訪地點：
- 藍田廣田邨廣逸樓
- 深井麗都花園 1 座
- 慈雲山慈愛苑愛榮閣
- 沙田富豪花園雅仕閣
- 北角城市花園 10 座
- 荃灣愉景新城 5 座
- 天水圍慧景軒 2 座
- 將軍澳寶盈花園 5 座
- 將軍澳康盛花園 2 座
- 沙田愉翠苑愉齊閣
- 荃灣愉景新城 12 座
- 藍田滙景花園 17 座
- 屯門悅湖山莊 10 座
- 慈雲山慈愛苑愛祥閣
- 筲箕灣東旭苑東麗閣
- 將軍澳明德邨明道樓
- 沙田駿洋邨駿逸樓
- 沙田晉名峰 E 座
- 北角富雅花園金桃閣
- 鰂魚涌太古城建安閣
- 元朗新時代廣場 3 座
- 大埔怡雅苑怡順閣
- 荃灣豪景花園雅仕閣
- 鰂魚涌栢蕙苑瑞栢閣
- 鰂魚涌太古城啟天閣
- 葵涌新葵興花園 C 座
- 堅尼地城卑路乍街18號再輝大廈
- 屯門怡樂花園 3 座
- 紅磡家維邨家盛樓
- 紅磡煥然懿居 1 座
- 黃大仙新光中心 2 座
- 九龍灣麗晶花園 19 座
- 荃灣海濱花園海寶閣
- 荃灣愉景新城 6 座
- 何文田亞皆老街 112-114 號皆興大廈
- 半山區漢寧頓道 8 號漢寧大廈
- 屯門海慧花園 2 座
- 大圍聚龍居 8 座
- 何文田 One Homantin 6 座
- 屯門恒順園 5 座
- 石塘咀龍暉花園 1 座
- 北角樂嘉中心 2 座
- 銅鑼灣上林 1 座
- 北角柏傲山 5 座
- 馬鞍山雅典居 3 座
- 馬鞍山翠擁華庭 10 座
- 屯門青棉徑 6 號好發大廈
- 紅磡黃埔花園銀竹苑 2 座
- 紅磡黃埔花園翠楊苑 4 座
- 沙田花園城雅芳苑
- 柴灣杏花邨 33 座
- 大埔寶湖花園 C 座
- 筲箕灣筲箕灣東大街 11 號 金發大廈
- 屯門龍門居 1 座
- 荃灣海之戀 8 座
- 大圍美滿里 2 號美盈苑
- 深井縉皇居 1 座
- 元朗好順泰大廈 B 座
- 鰂魚涌太古城智星閣
- 馬鞍山翠擁華庭 9 座
- 牛頭角樂雅苑雅和閣
- 九龍塘廣播道40號嘉翠園
- 薄扶林薄扶林花園 2 座
- 東涌東堤灣畔 2 座
- 薄扶林華富一邨華光樓
- 荃灣荃德花園 D 座
- 橫頭磡富強苑富寧閣
- 黃大仙翠竹花園 6 座
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 屯門龍門居 13 座
- 油塘油麗邨卓麗樓
- 薄扶林置富花園富昌苑
- 薄扶林置富花園富明苑
- 薄扶林置富花園富嘉苑
- 深井浪翠園 1 座
- 深井浪翠園 2 座
- 將軍澳富寧花園 3 座
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記者：黃穎津