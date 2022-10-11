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【天氣轉涼】將軍澳、荃灣低溫僅18度　市區氣溫約21度

社會 06:00 2022/10/11

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元朗、大埔等新界地區低見19度。（曾耀輝攝）

天文台表示，乾燥的東北季候風正影響廣東沿岸。今早（11日）部分時間多雲，天氣較涼，最低氣溫約21度。日間大致天晴，最高氣溫約27度。吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸間中吹強風。

天文台指，東北季候風會在本周影響華南，未來一兩日沿岸地區普遍晴朗及非常乾燥，早晚較涼。隨著季候風稍為緩和，接近周末廣東沿岸氣溫回升。

預料位於菲律賓以東海域的低壓區會逐漸發展，並在本週中後期橫過南海中部，但其發展及移動路徑存在變數。此外，位於西北太平洋的另一個低壓區亦可能發展為熱帶氣旋，並在下週初靠近呂宋海峽一帶。

天文台展望，星期三天晴及非常乾燥，早晚仍然較涼。星期四雲量較多。接近周末氣溫回升。

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根據天文台自動分區天氣預報，今早氣溫維持在約21度，位處新界的元朗、大埔及北區等地更會跌穿「2字頭」，低見19度。市民外出要注意添衣。

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記者：黃穎津

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