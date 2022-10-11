【重新出發】反修例案檢控緩慢礙青年重投社會　「蛻變計劃」促設調查死綫

▲ 「蛻變計劃」創辦人之一宋恩榮（中）表示，當局應加快審結反修例案件，同時亦應設立終止調查的死綫。（曾耀輝攝）

2019年反修例風波至今逾3年，有1萬多人被捕，當中6成多是25歲以下青年。有協助被捕青年的志願機構指，律政司檢控進度緩慢，至今被檢控人數不足2,900人，即仍有約7,000名被捕者「等候發落」，候查、候訊者不知事件何時了結，承受不必要的心理壓力，機構希望政府能設終止調查死綫，讓青年重新出發。

由經濟學者宋恩榮等牽頭成立的「蛻變計劃」，一直為25歲以下因反修例風波被捕青年提供支援，協助他們重投社會，至今協助106名涉案青年。宋恩榮指，「好多高官都開聲話要俾機會青年」，如青年因犯事受排擠導致影響升學就業，損失的是整個社會。

同為大學生的阿熙及阿達（化名）均因非法集結罪而被判囚數月，他們坦言司法程序一直擾攘2年多，其間身心俱疲，「唔知未來係點」，反映漫長的等候對青年及其家庭身心都有影響。宋恩榮稱明白當局檢控需時，但「遲來的公義是對公義的否定」，案件愈是拖延，證據記憶愈發模糊，對控辯雙方均是不公，認為當局應加快審結案件，同時亦應設立終止調查的死綫。

至於已獲釋的更新青年亦面臨前途問題，阿熙稱獲釋後曾面試過5份工作，但都因有案底而被婉拒，最終有賴蛻變計劃的轉介才獲聘。計劃倡議政府主動牽頭，鼓勵不同專業團體按個別青年的具體情況，審核品格及誠信，不應一刀切排除有案底的青年人才。

宋恩榮承認推行此倡議有難度，但根據《罪犯自新條例》，只要罰款不超1萬或監禁不超過3個月、以前不曾被定罪及經過3年並未再被定罪，應徵時可不披露曾有案底，這亦適用於總薪級表第27薪點以下的公務員職系，「有前高官都係有案底，問題只係政府有無心去做。」

蛻變計劃生涯重塑項目總監麥曉暉表示，不少在囚青年學歷較高，建議懲教署可改良提供的課程，例如增加院所內投考中學文憑試名額，或設遙距大專課程，讓青年在刑期中能保持學習需要。

懲教署回應指，正籌備與個別大專院校簽訂合作備忘錄，加強支援在囚人士繼續修讀未完成的學位課程或轉移學分修讀其他課程，亦積極與不同學府商討為在囚人士預留學位，讓他們獲釋後可以延續學業。

▲ 兩名受「蛻變計劃」支援的青年代表阿熙、阿達(化名)。（曾耀輝攝）

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記者：蘇文軒