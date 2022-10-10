【幼稚園概覽】資助幼稚園須披露所有雜費　最貴逾八千元　茶點費近三千

▲ 《幼稚園概覽》披露啟思幼稚園（杏花邨）去年雜費介乎1,600元至8,305元，課本最多佔4,000元。（學校網站圖片）

最新《幼稚園概覽》出爐，教育局首度要求所有參加幼稚園教育計劃學校，不論雜費項目是否由學校直接售賣或代辦，均須列出上學年收費（即「主要教育用品收費」），以增加透明度。本報發現有幼稚園去年雜費逾8,000元，當中一半為課本費用；亦有學校收2,900元茶點費，惟校方稱新學年已大幅減價三分一至1,900元，以減輕家長負擔。

不論是否直售代辦 均須列收費

教育局今日(10日）發布《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2022/23學年》網上版，涵蓋全港約1,030間幼稚園資料，包括750間參加計劃幼稚園名單，以及新學年學費等基本資料等。至於涉及校服、茶點、課本練習簿及寢具等雜費項目，教育局表示，為進一步增加透明度，由本學年概覽起，無論參加計劃幼稚園是否直接售賣或代辦有關項目，均須列出過去參考收費，並由以往「代辦項目」改稱為「主要教育用品」收費。

本報翻查發現，多校在去年概覽稱沒有直接代辦相關項目，最新概覽披露上學年雜費逾7,000元，其中啟思幼稚園（杏花邨）收費介乎1,600元至8,305元，課本最多佔4,000元，其次茶點2,000元，練習簿或作業則佔1,500元；北角怡寶中英文幼稚園亦涉7,635元雜費，課本及茶點分別涉2,000元，校服收費亦比較昂貴，1套冬季校服收費1,075元，夏季校服亦涉685元。

啟思幼園（杏花邨） 課本費高達四千

此外，至少6間有參加計劃學校仍維持逾5,000元雜費。深水埗又一村學校去年收費介乎5,983元至6,229元；嶺南幼稚園（小西灣）及二校雜費均是5,849元，其中茶點費涉2,900元，嶺南幼稚園（小西灣）校長戴子盈回應表示，考慮到疫情下整體經濟環境，校董會已決定調低本學年部分雜費，其中茶點費大減三分一至1,900元。

除學費和雜費外，教育局稱有38間及16間幼稚園獲批收取超逾核准上限的報名費和註冊費，其中香港學堂國際學校報名費維持2,800元，屬全港最貴；蒙特梭利國際學校高班（K3）全日班註冊費亦高達34,800元。

多區適齡人口降逾1成 學界料倒閉潮持續

另外，概覽顯示全港幼稚園數目按年減約20間、跌幅1.9%。教育局提供明年幼稚園適齡人口按年跌6.8%至4.8萬人，南區及觀塘跌幅均逾1成。教聯會副主席林翠玲指估計本學年會有更多幼稚園停運，盼當局加快行動支援業界，不是任由讓學校「自然死亡」。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅