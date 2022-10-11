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【打擊毒品】上水單位檢約300萬元疑大麻花　警拘23歲男子

社會 09:27 2022/10/11

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男子涉販毒上水被捕。(資料圖片)

警方在上水檢獲約15公斤懷疑大麻花，總市值約300萬元，拘捕一名23歲男子涉嫌販毒。

將軍澳警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨日（10日）展開代號為「沙鷗」（AMBERFLOCK）的打擊毒品行動，在上水新康街截查一名本地男子並搜獲約400克懷疑大麻花，人員其後搜查該名男子位於上址的單位，並在該單位內檢獲一批懷疑大麻花。人員遂拘捕該名23歲姓歐陽本地男子，涉嫌販毒，他現正被扣留調查。

警方強調，對所有毒品活動均採取零容忍態度，會繼續進行打擊行動。警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。

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責任編輯：余思嵐

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