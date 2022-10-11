【打擊毒品】上水單位檢約300萬元疑大麻花 警拘23歲男子
社會 09:27 2022/10/11
警方在上水檢獲約15公斤懷疑大麻花，總市值約300萬元，拘捕一名23歲男子涉嫌販毒。
將軍澳警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨日（10日）展開代號為「沙鷗」（AMBERFLOCK）的打擊毒品行動，在上水新康街截查一名本地男子並搜獲約400克懷疑大麻花，人員其後搜查該名男子位於上址的單位，並在該單位內檢獲一批懷疑大麻花。人員遂拘捕該名23歲姓歐陽本地男子，涉嫌販毒，他現正被扣留調查。
警方強調，對所有毒品活動均採取零容忍態度，會繼續進行打擊行動。警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。
【TOPick診症室】拆解徵狀「火燒心」或患胃酸倒流 嚴重患者或須接受手術治療
HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
責任編輯：余思嵐