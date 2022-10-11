【復常之路】江玉歡：市民討論放寬後續防疫聲音供港府參考　擊破現存問題才取得長足勝利

▲ (曾耀輝攝)

政府由10月6日起調整部分社交距離措施。食肆方面，每枱人數上限由8人增加至12人；酒吧、夜店由4人放寬至6人；宴會人數上限則由120人增加至240人。另外，實施「0+3」入境檢疫安排，抵港人士只需要遵守3天的醫學監察，便可以到餐廰酒樓用餐。立法會議員江玉歡今日（11日）表示，近期市民受惠於防疫放寬之時，亦對政府後續防疫計劃表達了期待，包括疫苗通行證、第599L章規例等討論，對現存問題各個擊破，才能在防疫道路上取得長足勝利。

江玉歡在社文平台指，港府出台多項措施以放寬疫情限制，努力推動社會走向復常之路，市民亦對政府後續防疫計劃表達了期待。當中對於疫苗通行證安排的討論、對599L條例的分析及對於防疫政策放開速度的關注等均體現出公眾的不同心聲，對政府制定後續政策提供意見參考和指引。尤其對於599L後續變動與安排，如目前該條例失效日期為2022年12月31日午夜，若該日期後續有變動等，相信將成為屆時立會討論熱門話題。

她又稱，香港是祖國的「南大門」，亦是國家與世界連接的橋樑，對國家經濟、政治與文化等方面與國際接軌起著直接作用。在這種情況之下，港府應時刻兼顧國家防疫大局與自身國際金融中心特點，在防疫方面從遠從長謀劃，制定詳盡細密的香港防疫規劃圖，向公眾及時公開不同動作時間表，以實際行動切實回應市民心聲，以實際成效回應國家與世界的期待。強調放開不等於「躺平」，縮緊亦不等於「努力防疫」，惟科學、高效而清晰的路線和安排，因時勢行事，符合香港社會發展特色的政策才不致事倍功半。

【TOPick診症室】拆解徵狀「火燒心」或患胃酸倒流 嚴重患者或須接受手術治療

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐