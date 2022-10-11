【MIRROR復工】呂爵安深夜剖白提及阿Mo　Edan盼早日知道調查真相

▲ 希望早日知道真相。

男團MIRROR自演唱會發生意外後，暫停工作2個月調整身心。踏入10月，MIRROR正式復工，日前推出全新派台團歌《WE ALL ARE》，以正面態度一起攜手，無懼面對未來挑戰。

【MIRROR復工】MIRROR出新團改Logo 花姐：我們看到自己更了解自己

發長文抒感受

當中成員Edan（呂爵安）在今日（10月11日）凌晨分上載新歌《WE ALL ARE》的抱貓花絮照，並發長文抒發在休團期間的感受，又透露思考人生意義，指發生演唱會的意外感無奈，亦因此事更感到人類的渺小：



這段時間，想了很多 究竟人生的意義是什麼？ 究竟人類存在的作用是什麼？ 究竟命運是否存在，是否主宰一切？ 為什麼人類要面對這麼多痛苦和傷痛？ 為什麼快樂是一件奢侈品？ 為什麼人生永遠都充斥著不能控制的事情？ 為什麼上天可以輕易就奪走人的一切？ 想來想去，都是想不通，想不明白 好像這些問題是永遠都不會有答案似的 但我們卻要在這麼未知的世界裏生活，去尋找所謂的意義 真的感到很無力，很無奈 人類這種生物，真的真的很渺小 上述問題的答案，看來是暫時不會找到的了

Edan又認為與其時間想東想西，不如專注當下，並用其影響力感染大家以生命影響生命

但時間和人生，還是會繼續流動 所以與其浪費時間去東想西想 我決定要為自己的人生賦上多一層的意義，就是專注當下的每一刻 因為人惟一能控制的，就是當下那一刻的每個決定、每個行為 這個道理是魯庭暉先生教我的 既然人生是充滿著痛苦，那我就盡我能力為大家帶來快樂 既然我有幸地得到很多人的支持，那我便運用我的影響力，感染大家一起讓這個世界多一點愛 以人感染人，以生命影響生命 可能這就是人類存在的意義吧 很希望我和MIRROR都能夠做到



最後Edan指最大的願望是希望阿Mo能夠康復，亦感謝大家的支持，並希望早日公布調查報告，還大家一個真相

這時間很多人都不好過，衷心希望所有人都安好，特別是啊Mo、啊Fung、Zizac和所有Dancers

而最大最大的願望是希望mo能夠康復。 亦感謝每一位對我的關愛和照顧，包括我的家人朋友，公司，很多行內的前輩，MIRO，魯生，花姐等等

抱歉令大家擔心。 最後，希望調查報告能夠盡快釋出，

我和大家都一樣，很想很想知道真相。

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傳本月14日正式開始團隊工作

另外，各成員近日重新在社交網更新動向，更有傳本月14日便正式開始團隊工作。

而各成員的工作亦已陸續安排中，包括之前受影響的及新斟洽的，當中Anson Kong 的首部電影《忽然心動》由原定9月押後至11月17日上映，據知首映暫定11月7日舉行，屆時他也會親身到場。

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