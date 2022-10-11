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【復常之路】李家超指實施0+3後入境人數增3成　但輸入個案倍增仍需穩打穩紮

社會 09:57 2022/10/11

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行政長官李家超。（陳靜儀攝）

「0+3」檢疫實施兩周，行政長官李家超今日（11日）早上出席行會前見記者。

【09:55】

被問到本港與新加坡第3針接種人數相若，會否在施政報告提及復常時間表，李家超指，各地方的防疫、抗疫措施都是按實際情況，而醫療體系、文化均不同，不會與其他國家如新加坡作比較，會按香港實際情況調整防疫措施。

【09:50】

雖然入境人數增加，但輸入個案同樣增加，李家超指，輸入個案在0+3前個案水平大約200宗下，0+3後入境人數雖增加3成，但輸入個案亦有倍增，亦有新的變種病毒株流入香港，要密切留意情況。

另外，李家超又指，有人不守規矩，包括持「紅碼」及「黃碼」人士違規，亦有部份人已被檢控，他指這些違規人士是破壞香港市民抗疫之間的努力，應是「千夫所指」。

【09:45】

李家超表示，社會歡迎放寬措施，甚至有人在實施0+3數日後，就提議實施0+0，但他指要留意很多不確定因素，要保障醫療系統，繼續「穩打穩紮」，不過路線仍然是很清楚，讓社會有最大的空間，包括民生活動及經濟活動。

【09:40】

李家超指，0+3方便來港的商務客、亦令外傭更方使來港、家人之間的團聚。

另外，亦有放寬部分社交距離措施，有飲食界人士指，預計生意額將上升2至3成，整個社會氣氛「活起來，動起來」。

【09:38】

李家超表示，實施0+3兩周後，產生許多正面效果，10月在機場出入境人數相較8月上升25%至30%，入境人數增加約3成，而非港人及內地人更上升8成。

另外，李家超又指，不少大型活動都陸續舉辦，包括剛舉行的世界桌球大師賽，又祝賀傅家俊勇奪佳積。

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記者：李榮忠

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