【TOPick 獨家優惠限時搶】$2200享用ODDS高級日本菜餐廳 Yaki Room Tasting Menu (二人用) (50份)

ODDS 限時優惠

TOPick會員獨家專享優惠$2200享用ODDS高級日本菜餐廳

Yaki Room Tasting Menu (二人用) (50份)

【TOPick 獨家優惠限時搶】ODDS 與TOPick新聞聯手送出TOPick會員專享優惠，立即登入或註冊成為TOPick會員 並按下文中「限時搶」按鈕即可拎走獨家優惠！

首50位參加者可獲 ODDS限量優惠碼，以會員獨家優惠價 $2200享用高級日本菜餐廳 Yaki Room Tasting Menu (二人用)。



會員登入後以按取文章內「限時搶」按鈕為準，先到先得，數完即止！

深受城中食家及專業人士熱捧的ODDS，當中的Yaki．Room同樣精彩，不少食客新興的高級聚腳點。 今次推出限定Tasting Menu，以魚子醬海老他他作頭陣，將魚子醬與日本空運海老完美結合，每口都是鮮味爆發，加上秘製的灸燒辛味吞拿魚腩，辛香的味道令吞拿魚魚脂在口腔中回響，主菜送上加拿大極鮮龍蝦及美國金標極黑和牛，為食客提供一場奢華的鮮味之旅。

條款及細則：

1. 此優惠碼只適用於由10月31日至1月31日期間在ODDS使用，以下日子該不適用12月22、25、26、31日及1月1、2、22、23、24、25日，逾期無效。

2. 此優惠碼只包含指定套餐, 顧客若有額外消費則需自行付款。

3. 所需優惠之金額以加一服務費前計算。

4. 加一服務費以原價計算。

5. 優惠碼不可轉讓，兌換現金，找續及轉賣。 此優惠券不可與其他優惠及折扣同時使用(不包括LUBUDS GROUP禮券)。

6. 此優惠碼必須於付款前出示及使用，過後恕不受理。

7. 此優惠碼如有塗改或破即屬無效，影印本恕不接受

8.持有人有責任承擔優惠碼之遺失、失竊、毀壞或遭濫用，LUBUDS F&B GROUP概不負責。

9. LUBUDS F&B GROUP 保留更改有關使用此優惠之條款及細則而毋須另行通知。如有任何爭議，LUBUDS F&B GROUP 保留最終決定權。

【限時搶玩法】：

- 下載及開啟hket App

- 在10月19日下午1時 - 10月25日下午1時期間以TOPick會員身份登入hket app

- 「限時搶」活動文章內會出現「限時搶」按鈕，點撃按鈕即可獲取獨家優惠！(如下圖)

首50位參加者可獲ODDS 限量優惠碼，以會員優惠價 $2200享用高級日本菜餐廳Yaki Room Tasting Menu (二人用)。

得獎準則：於指定時間內以TOPick會員身份登入hket app並點撃活動文章內「限時搶」按鈕的參加者方可獲得優惠券，名額數量有限，送完即止。

截止日期：10月25日(星期二)下午1時正

公佈得獎：10月27日(星期三)以電郵形式發送優惠碼給各成功登記者, 參加者請留意電郵郵箱



如有問題，歡迎查詢

電郵： topick.mktg@hket.com

條款及細則：

- 每位參加者均須 讚好 TOPick新聞 Facebook專頁 及登記成為TOPick會員 (免費)，如非TOPick會員，請按【會員登記】；如未下載hket App，請按免費【立即下載】。

- 每人只限登記一次, 新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上。

- 得獎準則：於指定時間內在hket App進入「TOPick會員專區」並點撃活動文章內「限時搶」按鈕的參加者方可獲得此優惠，名額數量有限，送完即止。

- 所有禮物不得轉讓或轉售，如經發現，TOPick有權取消得獎者之中獎資格。

- 所有禮品不得更換或指定款式及顏色，亦不可退回或兌換現金。

- 每位參加者均須提供正確個人資料，如發現未填、資料有誤、重複參加、使用虛假帳號、盜用第三者個人資料、內容抄襲、使用不當用語、虛構、挑釁、誤導、以任何方式擾亂或操控遊戲，其參加資格將被取消，並不會作出通知、解釋或補償。

- 任何因電腦、通訊工具、網路等技術問題而導致參加者所遞交的參加表格有延遲、遺失、錯誤、無法辨識或損毁等情況，TOPick概不負責。

- 如得獎者領取優惠券後，有所遺失或被竊，TOPick將不會作出補償。

- 有關獎品之品質及一切服務內容皆以贊助商公佈為準，TOPick概不負責。

- 得獎者須確定所提供的個人資料無誤，因逾期領獎/未能聯絡/資料出錯/未能出示所需領獎資料等,而未能領取獎品，TOPick概不負責，得獎者將不獲補發獎品；獎品名額將作廢，其他參加者不能補上。

- 一經遞交即代表參加者表示同意接受香港經濟日報集團私隱條款 及TOPick本次活動之一切條款及細則，並同意受其約束。

- 香港經濟日報集團員工及家屬不得參與是次活動，以示公允。

- 如有任何爭議，香港經濟日報集團 TOPick及LUBUDS F&B GROUP 保留一切最終決定權。